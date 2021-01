En 2019, Amazon France enregistrait près de 3 accidents du travail par jour

À partir d’un document de 170 pages, un rapport qui sera présenté ce 22 janvier lors du Comité social économique central de la firme. Ce dernier passe au crible « la politique sociale et l’emploi d’Amazon en France ». Premier constat : l’opacité est un maître-mot dans l’univers d’Amazon. Rien de très surprenant, mais voilà qui explique le manque d’éléments relatifs à l’absentéisme ou encore l’évolution des effectifs suivant les secteurs.

Ce qui apparaît clairement porte en revanche sur le recours aux intérimaires — alors que depuis Sarkozy, en passant par Hollande ou Macron, les soutiens du gouvernement à l’implantation de nouveaux entrepôts n’ont pas cessé. Fermant également les yeux sur le volume d’intérimaires présents.

AMAZON: licenciées pour cause de grossesses peu rentables

Premier élément, à ce titre, en 2019, 44 % de la main-d’œuvre recrutée par Amazon France était intérimaire. Mieux : on bascule à 64 % dès lors que l’on passe aux postes les plus pénibles et les plus dangereux – comprendre, la réception ou de l’expédition des marchandises dans les entrepôts. « Ces chiffres viennent dynamiter le mythe du fleuron de la logistique qui embaucherait à la chaîne en CDI dans des territoires socialement sinistrés », assure le journaliste.

Entre 2014 et 2019, le nombre d’emplois équivalent temps plein a été multiplié par trois, avec 9883 postes à ce jour, mais le nombre d’intérimaires recrutés a lui augmenté de façon bien plus rapide, et significative.

Quelques périls dissimulés ?

De même, personne ne reste bien longtemps : le document démontre que les personnes en CDI partent de plus en plus vite, le taux de rotation s’accélérant avec les années – et s’accorde avec un absentéisme qui lui-même fait peur. De fait, suivant les secteurs examinés — ouvriers, agents de maîtrise ou cadres —, Amazon dépasse les moyennes de départs.

PAUSE: Faire pipi dans une bouteille, pour ne pas perdre de temps

Enfin, sur l’année étudiée, Amazon France Logistique a déclaré près de 3 accidents du travail par jour, information que confirme un représentant CGT. L’inexpérience en est la cause : les intérimaires sont pour 50 % des accidents déclarés — quand ils le sont. La direction inviterait les blessés à rentrer chez eux et ne rien dire.

Et pour les amateurs, le travail de maquillage des chiffres apportera la cerise sur le gâteau. « Le manque de fiabilité des données sociales d’Amazon France Logistique est d’autant plus dommageable pour les élus du CSEC qu’Amazon est une entreprise spécialisée dans la collecte de données », souligne le rapport, cité par L’Humanité.

De quoi rendre un peu plus amère l’inauguration de l’entrepôt de Boves, dans la Somme, où s’était rendu le président de la République en personne. C’était en octobre 2017, et Emmanuel Macron se réjouissait : « La preuve que la France attire des investissements internationaux qui créent des emplois. » Mais de quelle qualité...

Pour l'heure, Amazon France n'a pas fait de commentaires.

illustration OpenClipart-Vectors CC 0