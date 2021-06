Amazon promet d’améliorer les conditions de travail dans ses entrepôts

« Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la manière dont nous créons de la valeur pour eux ». Le 15 avril dernier, Jeff Bezos s’exprimait sur les conditions de travail de ses salariés, affirmant qu’il ferait tout son possible pour devenir le « Meilleur Employeur de la Terre ».

Le milliardaire, qui quittera son poste à la fin de l’année 2021, a cependant un long chemin à parcourir avant d’atteindre cet objectif. En effet, comme le rappelle France-info, chez Amazon, près de 6 % des ouvriers travaillant en entrepôt ont été victimes d’un accident de travail l’année dernière. Un taux « quasiment 80 % plus élevé que pour tous les autres employeurs ayant des entrepôts sur l’année 2020 ».

Pour les syndicats, ces résultats déplorables sont notamment dus à la pression exercée sur les employés. Dans sa volonté d’optimisation du temps de travail, Amazon a mis en place un système intitulé « Time Off Task » qui permet de repérer les salariés qui s’arrêtent un moment de travailler. Ainsi, si un employé met trop de temps à effectuer sa mission, un signal d’alerte s’enclenche, faisant office de piqûre de rappel particulièrement stressante.

Dans les entrepôts britanniques, cette situation avait conduit certains salariés à se passer de pause pipi pour uriner dans des bouteilles…

Bientôt meilleur employeur de la terre ?

Si le communiqué publié le 1er juin par l’entreprise promet d’alléger la pression sur les employés d’entrepôt, Amazon n’abandonne pas pour autant complètement son mode de fonctionnement. Le « Time Off Task » n’est ainsi pas supprimé, mais modifié. Pour l’entreprise, ce système permet avant de s’assurer du bien-être des salariés.

« Lorsque l’on observe qu’un employé ne s’est pas connecté pendant de longues périodes (plus de 30 minutes), c’est un bon signal pour repérer des défauts dans le système, et cela pousse les managers à parler à leurs employés pour comprendre les obstacles auxquels ils doivent faire face, pour ensuite les supprimer. »

Pour éviter les accidents potentiels, Amazon va s’assurer d’appliquer le Time Off Task sur une période plus longue. Les faits et gestes des employés seront toujours traqués, mais les signaux sonores indiquant un ralentissement d’activité devraient cesser.

Cette petite avancée communiquée en grande pompe ne résoud cependant pas tous les problèmes reprochés à la société. Rappelons qu’en France, en 2019, 44 % de la main-d’œuvre recrutée par Amazon France était intérimaire. Un chiffre qui grimpait à 64 % pour les postes les plus pénibles et les plus dangereux, à savoir la réception ou de l’expédition des marchandises dans les entrepôts. Le fait d’embaucher à la chaîne des employés inexpérimentés causant massivement des accidents de travail.



Crédit photo : Jeff Bezos - domaine public