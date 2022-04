Force majeure et imprévision : La Charte avance une clause d'annulation

Fermetures des librairies et bouleversements des programmes éditoriaux avaient déjà eu des conséquences graves pour les revenus des auteurs, mais les annulations d'événements, et donc des dédicaces et des interventions, ont représenté une autre source d'angoisse financière.

Au niveau européen, révélait une étude mi-2020, 97 % des auteurs et traducteurs avaient connu des baisses de revenus dues à l'annulation d'une intervention en festival au cours des mois précédents et, en France, « 66 % des auteurs interrogés ont été touchés par la crise en tant qu’intervenants sur un salon ou un festival, lors d’une rencontre ou d’une résidence, 35 % en tant qu’exposants sur une manifestation littéraire », relevait un rapport sur l'année 2020 des auteurs de 9 régions françaises.

Même en dehors de la pandémie, les annulations d'événements ne préviennent guère les auteurs, qui apprennent souvent à la dernière minute la disparition d'une source importante de revenus.

En février dernier, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse déplorait ainsi dans une tribune le peu de cas fait du maintien de la rémunération des auteurs en cas d'annulation d'un événement. « Nous ne pouvons [...] qu’inviter les structures organisatrices, dans des “situations de crise”, à adopter une “communication de crise” envers les auteurs qui ne sont pas une variable d’ajustement, tant pour la rémunération qui leur est due, que dans la gestion de leurs agendas », indiquait l'organisation à cette occasion.

Force majeure et imprévision

Afin de garantir une certaine rémunération des auteurs intervenant dans les festivals et salons, La Charte avait mis à disposition une convention, à signer par les intervenants et l'organisme qui les sollicite. Ce document précisait le montant de la rémunération, les dates, la durée de l'intervention, les conditions d'hébergement, de restauration, et les conditions d'annulation.

La Charte a modifié cette dernière partie, en ajoutant l'événement de force majeure ou d'imprévision « qui nécessite de trouver un accord à l'amiable entre l'auteur·rice et le diffuseur, soit sous la forme d'un report de l’événement à une date ultérieure, soit la forme d'une proposition alternative d’intervention dans les mêmes conditions de rémunération que celles qui étaient initialement prévues ».

Si aucun accord n'est trouvé, précise cette clause, la rémunération de l'auteur est entièrement due. Cette clause entend ainsi faciliter un maintien de la rémunération des auteurs, même hors du cadre particulier de la pandémie - où CNL et Sofia avaient maintenu leurs subventions pour les événements annulés à la condition stricte d'un maintien du paiement des auteurs.

Ce nouveau modèle de convention est accessible à cette adresse.

Photographie : Festival Le Livre à Metz 2022 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)