Rémunération, l'anneau pour sortir auteurs et éditeurs des ténèbres

Après une année d’échanges, qui se sont soldés par une virevolte du Syndicat national de l’édition, Pierre Sirinelli rempile. Lui qui, depuis 2014, planche sur de multiples sujets liés au livre — le contrat d’édition à l’ère numérique, le Text and Data Mining, contrat de commande — reprend son bâton de pèlerin.

Mais Roselyne Bachelot n’a pas voulu, pour ce faire, se conformer à l’agenda du SNE — qui soumettra « les points de convergence négociés » à une consultation des adhérents à la fin du semestre. Autrement dit, autour de juin, ce qui coïncidera avec l’Assemblée générale du syndicat.

Sauf que la locataire de Valois n’entend pas « attendre cette échéance » et demande à Pierre Sirinelli de poursuivre sa mission, « en parachevant le projet d’accord ». De la sorte, le MCC pourra « au plus vite élaborer les instruments normatifs nécessaires pour le traduire dans notre droit positif ». Au menu : provisions pour retour et compensations intertitres, dont les dispositions, dans les contrats et administrativement, devront être précisés.

La clause dite “de best-seller”

Rémunération : le mot est bien lâché dans la lettre de mission, parmi les « problématiques de la feuille de route validée en juillet 2021 par les parties qui n’ont pas été abordées jusqu’à présent ». Ce qui concernera, d’une part la clause de réexamen de l’accord de 2014, pour le numérique, de l’autre, « son éventuelle extension au domaine de l’imprimé ».

Mieux encore : l’article 20 de la directive du 17 avril 2019, dit « de best-seller » pourrait servir les intérêts des auteurs. Cette directive visait en effet à établir la notion de rémunération juste et équitable, au niveau européen, mais surtout de mieux défendre l’auteur — partie faible des contrats. Or, elle apporte l’idée, dans cet article 20, qu’il devient possible de demander une rémunération supplémentaire ou de la faire réviser en cas de large succès, afin qu’elle soit plus appropriée et juste. Et ce, même en cas de rémunération proportionnelle.

Analysant la transposition en droit français, le gouvernement indiquait que les articles 18 à 23 « ouvrent de nouveaux droits dans la relation avec les exploitants de leurs œuvres, à travers un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat et une possibilité de résiliation en cas d’absence totale d’exploitation de l’œuvre ».

En remédiant au déséquilibre, et directement inspirée du droit allemand, la fameuse clause best-seller ferait donc des heureux.

Un casting à étoffer

Pour ces questions économiques, le ministère suggère de s’inspirer de l’étude sur la filière du livre jeunesse, mais également de « solliciter un spécialiste en économie pour expertiser les propositions de nature économique qui seraient faites par les organisations ». Tant celles d’auteurs que d’éditeurs. Le tout avec l’aide de Sarah Dormont, qui rempile elle aussi.

Prochain rendez-vous, le 30 octobre. Autrement dit, avec le nouveau cabinet qui épaulera le ou la nouvelle ministre du futur gouvernement. C’est ici que la lettre de mission prend toute sa saveur : le cabinet de Roselyne Bachelot indiquait jusqu’à présent qu’il était impossible pour la ministre de signer ce courrier. On imaginait même que ce soit la DGMIC qui lance la mission. Mais que la locataire de Valois décide, finalement, de l’engager n’a rien de neutre, politiquement.

De même que ne sera pas neutre non plus le choix de l’économiste qui accompagnera les réflexions.

Alors, oui, Roselyne Bachelot renvoie à son successeur le soin d’examiner le dossier et de se dépatouiller avec ce qui ressortira des échanges. Voilà qui est, somme toute, bien logique. Ultime pirouette de l’actuelle ministre ? Moyen efficace de refiler la patate chaude ? Ou plus rationnellement, l’idée que le rapprochement Vivendi/Lagardère paralyse un peu le syndicat ? Les choix sont multiples, mais au moins le MCC a-t-il tenu ses engagements.

D’autre part, si les discussions devaient débuter en mai, elles se heurteront malgré tout à la date de l’Assemblée générale du SNE — mi-juin, vraisemblablement. Donc, rien n’avancera avant cette date. Et certains imaginent déjà Pierre Sirinelli s’arrachant les cheveux, quant aux problèmes de rythme et de configuration que tout cela prendra.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0