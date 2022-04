Auteurs et rémunération : le ministère de la Culture s'engage

Ce 16 mars, branle-bas de combat au ministère de la Culture : Roselyne Bachelot, en déplacement à Villers-Cotterêts, revient sur Paris pour accompagner la signature d’un accord impliquant organisateurs d’auteurs et Syndicat national de l’édition. Sauf que... patatras : le SNE, à la dernière minute, rejette l’accord, évoquant un problème de majorité dans le vote démocratique de son Bureau. La ministre, « fâchée », comme elle le dira en privé, n’apprécie que moyennement la manœuvre.

Contre mauvaise fortune, bon coeur ?

Pour autant, le cabinet ne s’avouait pas vaincu : selon les informations de ActuaLitté, les services de Valois ont tenté de convaincre le SNE de se raviser. Et de ne pas passer par pertes et profits neuf mois de négociations et d’échanges.

Peine perdue ? Semble-t-il, oui. Et surtout, une décision qui ne convainc pas tous les décideurs du Syndicat : « Je suis, bien évidemment, triste de cette situation, mais reste convaincu qu’auteurs, éditeurs et pouvoirs publics sauront trouver les solutions pour avancer ensemble, de nouveau et constructivement », nous assurait-on, loin des micros.

Que faire ? Le ministère n’avait plus beaucoup d’options, face aux résistances du syndicat patronal. ActuaLitté apprend ainsi qu’une lettre de mission portant sur la rémunération des auteurs sortira dans les prochains jours. Un document encore confidentiel, qui établit la liste des points à examiner, découlant des multiples échanges entre auteurs et éditeurs.

L’opérateur responsable de cette mission n’est, à ce jour, pas encore connu — tout porterait à croire que Pierre Sirinelli, qui a accompagné les échanges depuis des mois, serait l’interlocuteur privilégié. Pour autant, ce dernier n’a pas confirmé être missionné.

Entré dans une période de devoir de réserve, liée aux élections, le ministère n’a pas répondu à nos demandes. Mais la démarche, passant outre la position dogmatique — ou symptomatique — adoptée par le SNE, a de quoi intriguer…

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0