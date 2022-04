Nettoyer les nazis d'Ukraine et rééduquer ses “sous-hommes

Après le massacre de Boutcha, qui a dévoilé au monde entier les crimes de guerre commis par la Russie, c'est au tour du Donbass d'être évacué et visé par les frappes russes. L'offensive militaire russe, qui semblait pourtant stoppée à Kyiv, continue donc son escalade.

Du côté des médias et des réseaux sociaux, la propagande bat également son plein : les agences de presse, médias russes et réseaux contrôlés par le Kremlin ne cessent de hurler à une imposture, voire à l'installation d'un « plateau de tournage » et dénonce le « maquillage » des scènes de massacre.

Le 3 avril dernier, c'est également sur internet que les Ukrainiens ont été horrifiés : un manifeste appelle à « nettoyer » la nation ukrainienne, qui « n’existe pas ».

En réponse, l'écrivain et traducteur ukrainien, Ostap Ukrayinets (qui signifie littéralement “ukrainien”) a, lui aussi, publié un manifeste : « I am an Untermensch », Untermensch désignant de manière littérale un « sous-homme ». C’était un mot régulièrement employé par les nazis pour décrire des « êtres inférieurs », autrement dit, non aryens.

« Je suis un Untermensch. Un sous-homme. Celui qui doit être tué ou rééduqué jusqu'à ce que je croie que je ne suis pas moi-même, mais une part d'une plus grande nation russe. J'en fais partie parce que la Russie le dit, et qui suis-je pour contredire toute la machine de propagande de l'État ? » introduit-il. « Être Ukrainien n'était pas toléré dans le passé et ne peut être accepté aujourd'hui. »

Tandis que les contacts de l'Ukraine avec l'Europe et l'Occident se font de plus nombreux, la Russie elle-même tente de couper toute communication externe à la propagande étatique. Après avoir infligé une amende à Wikipédia pour avoir divulgué des « informations interdites » sur ses opérations militaires en Ukraine, la guerre de l'information sévit sur toutes les plateformes.

L'écrivain dénonce pourtant la volonté de pacification de l'Europe à travers ses médias : « "La vérité se trouve quelque part entre les deux", comme ne cessent de le répéter de nombreux médias "à la pensée libérale". Je ne suis pas sûr de cerner ce qui se trouve entre une volonté de survie et un génocide. Bien sûr, nous ne pouvons pas supposer que, dans cette guerre, un camp s'applique à mentir constamment, mais surtout, ment depuis des décennies avec cette même intention », poursuit-il dans un évident sarcasme.

« Je cesse d'exister chaque fois que je vois un drapeau communiste ou russe », enchaîne Ostap Ukrayinets. Evoquant ses frères d’armes ukrainiens, il déplore une « [I]déologie russe [...] basée sur le fait que les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple avec les Russes, et nier cela signifie affronter la Russie. Ceux qui s'en rendent coupables seront punis ».

Et de conclure : « En attendant, je ne suis qu'un Untermensch. Merci de me le rappeler constamment. » Ce 6 avril, l'ONU a confirmé la mort de plus de 1560 civils depuis le début de l'offensive en Ukraine. Le manifeste complet d'Ostap Ukrayinets est accessible sur Euromaidan Press.

