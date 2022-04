Le gouvernement russe condamne Wikipédia à une amende

Le gouvernement russe menace de poursuivre Wikipédia et d'imposer une amende à la plateforme si cette dernière ne supprime pas l’ensemble des contenus contredisant le récit de l’état concernant la guerre en Ukraine. Il a par ailleurs accusé l'encyclopédie en ligne de désinformer intentionnellement les utilisateurs russes. Un tel comportement pourrait valoir à la plateforme une amende de 4 millions de roubles (43.000 €) si ces éléments illégaux aux yeux de la législation russe ne disparaissent pas.

La guerre de l'information

Le gouvernement a promulgué le mois dernier une loi qui criminalise les reportages de guerre allant à l’encontre de la version des évènements du Kremlin, notamment en les qualifiant de guerres. La loi a contraint la plupart des organes d’information indépendants restants en Russie à fermer et de nombreux journalistes à quitter le pays, de peur d’encourir jusqu’à 15 ans de prison.

La page en question intitulée « 2022 Russian invasion of Ukraine », décrit l’histoire et le contexte de la guerre. Si on ne sait quels détails spécifiques le Roskomnadzor cherchent à faire supprimer, Newsweek rapporte qu’il a déclaré lundi que la version en langue russe de la page contenait « des informations inexactes sur l’opération militaire spéciale visant à protéger les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk pour la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine ». Sont également mises en cause l’utilisation des mots guerre, agression et invasion.

L’annonce du Roskomnadzor fait suite à deux avertissements distincts adressés les 1er et 29 mars à la Wikimédia Foundation pour supprimer des informations de la version en langue russe de la page sur l’invasion. Un porte-parole de la fondation a déclaré au média NPR : « La Wikimedia Foundation soutient le droit fondamental de chacun d’accéder à des informations libres, ouvertes et vérifiables ; cette escalade ne change pas notre engagement ».

Et d’ajouter que les informations sur la page continuaient d’être vérifiées et « améliorées par un nombre toujours croissant d’éditeurs bénévoles de Wikipédia ».

Dans un communiqué de la fondation diffusé après la demande de retrait du mois dernier, cette dernière affirmait : « Nous ne reculerons pas face aux efforts visant à censurer et à intimider les membres de notre mouvement. Nous maintenons notre mission de fournir des connaissances gratuites au monde. »

Mais Wikipédia n’est pas l'unique acteur web dans le viseur du gouvernement russe. Il empêche ses citoyens d’utiliser librement les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou encore Instagram les qualifiant d’« organisations extrémistes ». Et ce, car permettant aux utilisateurs de parler de Poutine dans des contextes violents, mais aussi d’exprimer leur désapprobation de la guerre et d’organiser des manifestations.

Crédit : Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash