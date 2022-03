Le ministère de la Culture revient à la charge pour convaincre les éditeurs

S’il y a bal tragique, il y a un certain nombre de morts. Ici, tout porte à croire que ce soit surtout un affront porté par le SNE au ministère de la Culture qui soit en cause. Roselyne Bachelot, en déplacement à Angoulême la semaine passée, n’a pas caché sa déception, voire la contrariété que ce revirement entraînait.

Un camouflet qui était par la suite dénoncé par le Collège Auteurs,

Nous appelons donc aujourd’hui le SNE à prendre et assumer clairement sa position dans ce dossier. Mais nous demandons aussi au Président de la République, au Premier ministre, à son gouvernement et à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui se sont engagés vis-à-vis de nous en lançant un « Plan Auteurs », de prendre leurs responsabilités et ne pas se laisser prendre au piège de ces manœuvres de diversion stériles et sans grandeur.

Si, dans une communication à ses membres, le SNE a joué aux acrobates en tournant autour du pot, sans jamais évoquer le point crucial — la négociation autour de la rémunération — le syndicat reste ferme dans sa position. En ce sens, tout porte à croire que l’agenda de la fusion Lagardère/Editis offre un excellent prétexte pour s’emmurer dans une posture de vierge effarouchée — qui n’est, heureusement, pas le fait de l’unanimité des membres du Bureau.

En revanche, le cabinet de la ministre, lui, a décidé de ne pas abandonner. Publiquement, il n’est plus possible d’avoir une parole publique depuis le 18 mars — date à laquelle le devoir de réserve s’applique aux fonctionnaires et agents publics.

Pour autant, rien n’empêche de faire avancer des dossiers, avec plus de discrétion et non moins d’efficacité. Les équipes de la ministre semblent décidées à ne pas manquer le coche que serait cet accord raté, et œuvrent à convaincre le Syndicat, apprend ActuaLitté. Une manière de laisser la porte ouverte pour la rue de Valois et pour les éditeurs, d’avoir fait un coup d’éclat, tout en revenant à la raison.

Certains éditeurs s’attristent en effet de cette situation, espérant — avec parfois même la conviction que cela est possible – qu’auteurs, éditeurs et pouvoirs publics sauront trouver les solutions pour avancer ensemble de nouveau constructivement.

Un bras de fer ? D’un genre nouveau, peut-être, mais dont les auteurs espèrent ne pas être les victimes, de nouveau.

