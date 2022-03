Le festival Étonnants Voyageurs revient à Saint-Malo en juin

Au programme de cette 31e édition : rencontres, cafés littéraires, grands entretiens, débats, lectures et projections. Un salon du livre rassemblant 300 éditeurs, des expositions d’œuvres originales, un festival jeunesse, des rendez-vous dans les quartiers de Saint-Malo. Et, en préambule du festival ouvert au public, une journée professionnelle (le vendredi), et deux journées scolaires – primaires, collèges, lycées et apprentis (le jeudi et le vendredi).

Réenchanter le réel

Au cœur du festival : l'imagination créatrice, le pouvoir de la littérature, écrire un monde en guerre – avec une pensée toute particulière pour l'Ukraine –, le sentiment européen, la puissance des mots, la sagesse du vivant, le roman d'aventure, la littérature de voyage, les littératures de l'imaginaire, la poésie et l'écriture théâtrale.

Rendez-vous donc à Saint-Malo pour célébrer la puissance de la littérature-monde, tant francophone qu’étrangère, et réenchanter le réel.

Le festival Étonnants Voyageurs est organisé par l’association Étonnants Voyageurs en co-production avec la Ville de Saint-Malo. Il bénéficie notamment du soutien de la Région Bretagne, du Centre national du livre, du Département d’Ille-et-Vilaine et du concours de la Sofia, de la Scam, ou encore de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Pour l'occasion, Mélani Le Bris, codirectrice du festival, signe un édito pour amorcer l'édition 2022 de l'événement :

Les ombres se rapprochent. Replis identitaires, propos haineux, théories du complot envahissent nos sociétés et entretiennent nos peurs – alors qu’une guerre se déploie aux portes de l’Europe. Comment sortir de l’ornière ?

LE MONDE A CHANGÉ. Flux de populations, migrations volontaires ou subies, flux de capitaux, flux d’images, de sons, d’informations, qu’accompagnent de fantastiques télescopages culturels… Arjun Appadurai dans Après le colonialisme (Payot, 2001) nous invitait déjà à un changement de nos coordonnées mentales, à penser en termes de flux et non plus de structures, à sortir des catégories du stable pour se risquer à une pensée du mouvant.

ET IL SE POURRAIT BIEN QUE LA LITTÉRATURE PUISSE NOUS Y AIDER. Parce qu’elle n’est « ni le vrai, ni le faux, [elle] oblige à supposer un autre mode de connaissance que la connaissance discursive, qui serait le propre de l’imagination – elle oblige à penser une imagination créatrice », écrivait Michel Le Bris. Entrecroisement de voix multiples, création de mondes, la littérature a cette capacité d’articuler l’un et le multiple, le dedans et le dehors, la dépossession et la recomposition de soi. Elle est au cœur des enjeux de ce monde en pleine mutation.

PENSER LES VENTS CONTRAIRES DE NOS SOCIÉTÉS, penser l’instable, les contradictions, était au cœur du travail de Mireille Delmas-Marty, grande figure de l’humanisme juridique qui vient de nous quitter. En 2019, elle publiait Sortir du pot au noir (Buchet-Chastel), ou échapper au désordre, stabiliser l’instable et penser l’imprévu, réguler les vents autour de principes communs et inventer la boussole d’un humanisme élargi à la planète qui guiderait les humains sur les routes imprévisibles du monde. Pour Mireille Delmas-Marty, le monde d’après ne pouvait survenir qu’avec un changement de cap, un changement de la pensée. Il s’agissait de renoncer aux certitudes de la pensée dogmatique pour s’ouvrir aux incertitudes d’une pensée dynamique, une pensée en mouvement. Nous lui rendrons hommage à travers cette édition du festival.

LA LITTÉRATURE PEUT-ELLE CHANGER LE MONDE ? Peut-être pas. Mais nous croyons qu’elle a le pouvoir de nous changer. « Enjamber les ombres pour regarder la beauté du monde », disait Simone Schwarz-Bart à propos de Michel Le Bris. Nous avons un besoin vital d’ouvrir grand les fenêtres à nos imaginaires. Regarder loin devant, par-delà l’horizon, et rêver, laisser les embruns nous fouetter le visage. Se sentir vivant. Le monde a besoin d’air et nous aussi. Mais peut-être nous faut-il réapprendre à respirer, à regarder, à écouter, pour voir au-delà des ombres.

NNOUS AVONS BESOINS DE MUSIQUES, DE POÈMES, DE LITTÉRATURE… Nous avons besoin de retrouver le réconfort des mots qui rassemblent, relient, qui interrogent, qui disent la complexité de notre humaine condition. Nous avons besoin des mots de Romain Gary, d’Albert Camus, d’Édouard Glissant, de Kateb Yacine… Ceux-là se tiennent droit. Rebelles aux modes et aux diktats, sourds aux pressions du prêt-à-penser, ils traversèrent leur époque, témoins parmi les hommes, et nous donnent à tous une leçon de vie, et de littérature.

NOUS AVONS BESOIN D’IMAGINATION. Nous peuplons le monde de nos songes, de nos poèmes, de nos musiques comme autant de signes déposés dans l’inconnu du monde, pour avoir une chance de pouvoir l’habiter. Ce n’est pas un hasard si une île comme Haïti, malgré les épreuves, la pauvreté, la maladie, les cyclones et les séismes, toujours se relève. Si poètes, peintres, romanciers… toujours debout, n’ont de cesse de dire la beauté de leur île, c’est bien parce que derrière les ombres, ils voient la lumière. En Haïti, l’imaginaire est en constant dialogue avec le réel.

Cette année, emplissons nos poumons d’air frais, pensons plus large. Nous avons besoin de rire, de pleurer, aimer, chanter, danser, et toujours de raconter des histoires et de rêver à l’impossible. Laissons nos imaginaires féconder le réel pour voir plus grand, plus loin. Plus que tout, en ces temps sombres, nous avons besoin de ressentir à nouveau en nous la pulsation de la vie, les vibrations de notre planète, le frisson de la découverte et l’émotion de l’être ensemble.

Le temps d’un week-end, retrouvons-nous à Saint-Malo et ré-enchantons le monde.