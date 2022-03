Si LREM ne veut pas du site “enmarche2022.fr, autant nous le laisser” (Ant Editions)

Bref rappel contextuel : mi-décembre 2021, le groupe LREM lançait une procédure Syrelli auprès de l'Afnic, l'Association française pour le nommage Internet en coopération, afin de récupérer le domaine enmarche2022.fr. Un domaine qui, en effet, ne lui appartenait pas. La maison Ant Editions, usant de son droit de parodie, animait en effet le site avec des caricatures du locataire de l'Élysée, dessinées par Allan Barte.

Puis vient la décision de l'Afnic qui reconnaît la « volonté de nuisance de la part du titulaire du nom de domaine », et le « risque de confusion dans l’esprit des internautes ». Fin de la blague. L'éditeur doit remettre le domaine au parti présidentiel – et se plie au verdict.

Une reprise de domaine urgente ?

Pourtant, voilà un mois que l'avis a été rendu : enmarche2022.fr pointe toujours vers la maison d'édition et ses parodies. Les informaticiens « de la sphère LREM » ont-ils oublié de se mettre en marche, contrairement à la diligence que promettait le porte-parole LREM Benjamin Sayag dans nos colonnes ? Seul le nom de propriété du site a été modifié : il est enregistré au nom du parti présidentiel, depuis le 11 février 2022.

Une lenteur d'exécution qui pose question, en regard de l'urgence qui accompagnait la procédure Syrelli. « Finalement, comme ce n'était pas si problématique, ils peuvent nous le rendre, non ? » s'exclame Ant Editions sur le site internet.

Contacté par ActuaLitté, l'éditeur Anthony Roux se dit atterré : « C’est ubuesque ! », s'exclame-t-il par téléphone. « Tout a été bien fait de notre côté. Le changement de nom est effectif, nous n’avons pas fait appel, nous nous sommes pliés à la décision de l’Afnic. Et aujourd’hui, le 21 mars, la redirection vers LREM n’est toujours pas effective ? C’est aberrant ».

L'argumentaire de la sphère LREM était pourtant alarmiste : les élections approchant, difficile, selon eux, de laisser un nom de domaine aussi reconnaissable en prise à la parodie. L'Afnic, elle, statuait seulement sur « la visée marchande du domaine internet ». Et Anthony Roux d'insister : « Un mois et demi après, où en est la confusion des internautes ? Ce n’était donc pas si urgent que ça ? Cette histoire me rend dingue. »

Mais LREM entretient, manifestement, l'art de la confusion, ayant mis en place une plateforme : Avec Vous, site dédié à « l’expression des français » et non pas, selon Benjamin Sayag, à une prochaine candidature d’Emmanuel Macron. Une explication aujourd’hui dépassée : Avec Vous est devenu l'outil de communication privilégié de l'actuel candidat à sa succession.

« Il y a une vraie volonté de ne pas dialoguer de la part du parti présidentiel », explique Anthony Roux. « Je dis ça avec beaucoup d’ironie : on est sympa de ne pas utiliser le domaine de manière plus extrême. On pourrait refiler les commandes à un autre parti politique. »

Concentrés sur le tome 5 de Vivre en Macronie, Allan Barte et lui-même n'avaient pas interjeté appel de la décision ni déroulé d'arsenal juridique. « Je n’ai pas voulu refaire un site parodique pour ne pas faire de provocation. Financièrement, ça ne m’a rien coûté, mais ça m’a pris beaucoup de temps. »

Ant Editions, qui a quelque peu gagné en visibilité lors de la couverture médiatique de l’affaire, n’a pas aperçu de pic d’activité en février, lors de la reprise du domaine. Et l'éditeur de s'exclamer : « S’ils ne veulent pas s’en servir, autant nous le laisser ! »

Un probable transfert "ni vu ni connu"

Quand la sphère LREM va-t-elle faire la modification ? A-t-elle trouvé, techniquement, la manière d’effectuer cette passation ? Quand le parti a-t-il changé d’avis concernant Avec Vous, qui n'est décidément plus une simple plateforme d'expression ? Contactés par ActuaLitté, ni La République en Marche ni ses porte-paroles n'ont pour le moment répondu à nos sollicitations.

Les domaines internet servent régulièrement à déroger aux intérêts de leurs propriétaires. Dernier en date : le domaine avecvous2027.fr, qui mène vers ... Mediapart.

« Si on suit la logique de LREM, ils devraient lancer une procédure contre Mediapart pour récupérer ce domaine. Mais bon, là, apparemment, ils n'ont pas envie de se mouiller » grimace Anthony Roux. Une affaire, selon lui, révélatrice des intentions de la majorité présidentielle. « A mon avis, la redirection sera dans la foulée des échanges ou juste après la parution de cet article. Ils vont vite faire le transfert, ni vu ni connu. »

Patience donc, tandis que les élections présidentielles se rapprochent. Avec elles, les programmes, les débats, et les propositions des candidats pour le monde du livre se dévoilent. Le domaine enmarche2022.fr deviendra-t-il la future plateforme présidentielle ? Réponse dans 18 jours.

Crédits : Allan Barte / Ant Editions