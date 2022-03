Livre d'occasion : une vaste étude pour mesurer le poids du marché en France

Une étude portant sur la vente de livres d’occasion, tous secteurs confondus, passant en revue l’évolution des dernières années, les segments éditoriaux dans leur ensemble, depuis les plateformes en passant par les boutiques de brique et de mortier, jusqu’aux braderies… L’ampleur de la tâche paraît herculéenne, pas si éloignée des Douze travaux.

À LIRE: livres d'occasion, entre fantasme et réalité

Pour autant, assure le directeur de La Sofia, Geoffroy Pelletier, « c’est un projet nécessaire, parce que ce marché implique tous les acteurs et que l’on assiste depuis des années à des propositions de régulations ou des commentaires invraisemblables… le tout sans que l’on ait la moindre idée de ce qu’il représente ».

Tous les aspects de la vente d’occasion seront pris en compte par l’étude que le conseil d’administration de La Sofia vient de valider. Comprendre : tout ce qui relève des échanges marchands — sans omettre ces ventes d’occasion qui sont parfois plus proches du solde — jusqu’aux nouvelles pratiques de troc entre particuliers. « Seule la bibliophilie, et ce qui relève des ouvrages anciens, sera écarté », assure le directeur de La Sofia.

Une étude, en effet, et non un rapport, puisque l’organisme de gestion collective n’entend fournir ni préconisation ni recommandation au terme de l’analyse. « Les conclusions et les conséquences varieront selon les points de vue des acteurs de l’interprofession. » L’idée demeure cependant de comprendre comment fonctionne ce marché, ce qu’il offre suivant les opérateurs, autant par un prisme de volume que de valeur. « Nous interrogerons cette substituabilité présumée entre occasion et neuf, sans omettre que l’occasion est parfois l’unique moyen d’accéder à un ouvrage — qui serait indisponible, par exemple. »

La Sofia part également du constat que de nombreuses études ont porté sur le livre numérique — lequel représentait 10,11 % du marché en 2020, première année Covid, avec une croissance de 13,5 % en regard de 2019. Mais sur le marché de la seconde main, qui pourrait représenter plusieurs centaines de millions d’euros, rien ? « De fait, tout est à vérifier, et en premier lieu, cet ordre de grandeur », reprend Geoffroy Pelletier.

Economie et sociologie

Le comité scientifique se compose de plusieurs universitaires — Bertrand Legendre, Vincent Chabault, Louis Wiart — accompagnés de Richard Dubois, anciennement directeur commercial de Gibert Joseph. Avec eux, Benoit Pollet, Directeur général des éditions Dargaud (Média-Participations), pour les éditeurs et Jessie Magana, autrice jeunesse. Enfin, le ministère de la Culture, par la présence de Rémi Gimazane et le directeur de La Sofia.

Notons, à ce titre, que Vincent Chabault publiera prochainement aux Presses Universitaires de Lyon un ouvrage portant justement sur le sujet, Le Livre d’occasion. Sociologie d’un commerce en transition.

« Le livre d’occasion incarne, de toute évidence, une approche économique, mais nous souhaiterions ne pas le résumer à cela : la lecture a aussi une dimension sociologique, dans l’un ou l’autre cas », note Geoffroy Pelletier. Comprendre : que l’on vende soi-même comme particulier, ses propres ouvrages, en se séparant de sa bibliothèque ou que l’on achète des livres de seconde main.

Sans prendre en compte les dimensions écologiques.

L’étude sera pour partie financée par le ministère de la Culture — notamment dans la mise à jour de ses propres données — et par La Sofia, pour les différents volets de l’enquête. « Entre la revente d’ouvrages universitaires à l’occasion de braderie, en droit ou en médecine, les manuels scolaires, et les différents genres, nous aurons alors un véritable panorama. » Lequel n’existerait d’ailleurs pas dans le cadre d’études similaires à l’étranger.

La procédure sera achevée fin 2022, logiquement, mais sans contrainte de rendu : si un ou deux mois sont nécessaires pour disposer d’un regard plus complet encore, personne ne se les refusera. « Un premier élément, c’est la valeur dégressive supposée du livre d’occasion : cela peut sembler anecdotique, mais la revente de bandes dessinées dédicacées sera interrogée : on suppose une large organisation et une plus-value importante pour ces revendeurs. Mais qu’en est-il réellement ? »

Au sortir d’Angoulême, la question ne manque pas d’intérêt…

Crédit : ActuaLitte CC BY SA 2.0