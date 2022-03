Nicolas Dupont-Aignan veut construire des bibliothèques “dans les zones sous-dotées

Quelque peu fâché avec les professions des bibliothèques depuis le mois de juin 2021, quand il avait expliqué que la France avait « assez de médiathèques et de musées » et trop de fonctionnaires y travaillant, Nicolas Dupont-Aignan revient donc sur ses propos. Et se place par ailleurs comme le premier candidat à l'élection présidentielle à répondre au questionnaire de l'Association des bibliothécaires de France (ABF).

Il assure, avant de répondre aux questions, de « l'importance [qu'il] accorde aux bibliothèques, qui permettent l'accès à la culture en générale, et à la lecture en particulier, au plus grand nombre ».

Le candidat prend donc un engagement assez fort : « Je souhaite conforter et augmenter les budgets des collectivités locales pour leur permettre de construire de nouvelles bibliothèques dans les zones sous-dotées et de rénover celles qui en montrent le besoin », indique-t-il. S'il ne chiffre pas le coût de ces augmentations de budgets, NDA avait indiqué, dans son programme, qu'il consacrerait « 1 % du budget de l'État, au moins, à la culture [contre 0,5 % actuellement, avec un budget de 4 milliards € environ, NdR] ».

« Par ailleurs, je souhaite mettre en place davantage d'interconnexions entre les bibliothèques, via des plateformes qui permettraient aux lecteurs une meilleure visibilité des ouvrages disponibles et de les emprunter dans différentes bibliothèques autour d'eux », ajoute le candidat, un outil qui existe déjà, toutefois, pour la plupart des réseaux de bibliothèques.

Une « délégation spécialisée au sein du Ministère de la Culture » viendrait contrôler le respect de la gratuité d'accès aux établissements de lecture publique, tout en veillant à ce que « les administrateurs et décisionnaires achètent les ouvrages, non pas en fonction de leurs goûts et convictions personnels, mais selon la demande, tout en s'assurant que l'offre disponible reflète une large palette ».

En matière de formation, NDA veut « garantir des concours d'accès aux métiers des bibliothèques, tout en renforçant l'offre de formation et en permettant aux équipes de se former au cours de leur carrière aux nouvelles évolutions et au développement des bibliothèques publiques de France ».

L'intégralité des réponses est accessible ci-dessous.

Photographie : Nicolas Dupont-Aignan en 2019 (Debout la France, CC BY SA 4.0)