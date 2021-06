Nicolas Dupont-Aignan : “On a assez de médiathèques”, et trop de fonctionnaires

C’est en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la ville de Manosque qui accueille les Rencontres du même nom, que NDA s’est offert une sortie de route dans la presse. Dans La Provence, le voici qui explique entre deux trains — prochain rendez-vous, Avignon — que « l’enjeu majeur, c’est l’emploi ». Et qu’à ce titre, la Région doit intervenir comme « acteur économique et ne doit pas arroser les associations par clientélisme ».

Des remarques frappées du sceau du bon sens, pour celui dont les anciens et nouveaux alliés ont parfois du mal à définir quelle direction il prend. Et de poursuivre une dénonciation, estimant que voilà deux décennies « que l’on construit des ronds-points et qu’on réalise des projets de prestige pour satisfaire la vanité des élus ».

L’assertion manque quelque peu de profondeur et d’exemples, mais le fait n’est pas là : « On a assez de médiathèques et de musées ! On en oublie les habitants… » poursuit NDA. Car tous ces lieux sont des viviers à fonctionnaires, là où il importe de créer de la richesse – comprendre, faire de l’argent, du vrai, et pas de la richesse intellectuelle, culturelle, du lien social, du partage d’histoire… pacotille que cela.

« Quel avenir veut-on pour un jeune à Manosque ? » Bonne question : un job chez Amazon, peut-être ? Non point : « On doit trouver un équilibre entre le rural qui doit être respecté et la Métropole », reprend-il avant de conclure : « Nous sommes la liste du réveil économique. » Et de livrer ses consignes de vote pour la Région PACA.

Une carrière d'auteur contrarié(e)

Selon les données de l’Agence régionale du livre en Provence-Alpes-Cote d’Azur, on dénombre 961 bibliothèques référencées sur le territoire, pour plus de 5 millions d’habitants (donnée INSEE 2019). La France comptait, selon les dernières estimations du ministère de la Culture, 8100 établissements de prêts ainsi que 8400 points d’accès au livre en 2018.

Difficile de considérer que la Région PACA est spécifiquement un réservoir à fonctionnaires de ce point de vue.

Mais peut-être Nicolas Dupont-Aignan se plaint-il indirectement car ses derniers ouvrages n’ont pas généré un enthousiasme fou dans les librairies — et par extension dans les bibliothèques ? Les voleurs de la République ; enquête sur les parasites fiscaux (Fayard), France, lève-toi et marche (même éditeur) ou encore Résistance ; comment en finir avec le système et rendre le pouvoir aux Français (Le Rocher), ont réalisé entre 3058 ventes pour le dernier et 7741 ventes pour le premier — 6878 pour le dernier (données Edistat).

Seul Mon agenda de président, 100 jours pour tout changer, chez J’ai lu, s’est écoulé à 14.522 exemplaires (donnée Edistat). Et à vrai dire, ses précédentes parutions étaient à l’aune : 2044 ventes pour Le printemps français, 6470 pour L’arnaque du siècle et Le coup d’État simplifié, 1017 ventes (Edistat pour l’ensemble).

Toutes les bibliothèques ne se valent pas

On ne retrouve d’ailleurs aucun de ses ouvrages dans le baromètre des prêts et acquisitions dans les bibliothèques publiques établi en 2019 par le ministère de la Culture, pas plus qu’en 2018 ou 2017. Une vengeance ? Probablement pas : plutôt un discours lancinant, une petite musique médiatique anti-fonctionnaire — pour celui qui est sorti de l’ENA, et qui a finalement fait toute sa carrière comme professionnel de la fonction publique, catégorie haut fonctionnaire.

C’est oublier également, comme nous le rappelle une proche de la rédaction qu’il est parfaitement possible de travailler dans une bibliothèque sans passer par les concours de la fonction publique.

Un autre oubli, à porter sur le compte du temps qui passe : député, NDA avait interpellé la ministre de l’Éducation nationale en juin 2015, sur le devenir et la situation financière de la bibliothèque interuniversitaire de Santé. Son budget ayant été drastiquement réduit, le député prenait fait et cause pour les personnels, l’établissement étant « désormais rattaché administrativement à l’université Paris-Descartes ». Or, ce mouvement avait « pour conséquence une situation de dépendance qui s’avère préoccupante, dès lors que l’université de tutelle prend des décisions budgétaires pénalisantes », soulignait-il.

Autre époque, autres mœurs ?

