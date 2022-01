Numérisation du patrimoine et licence globale au programme de Dupont-Aignan

Remarqué il y a quelques mois par les bibliothécaires, qui n'avaient pas vraiment apprécié sa sortie sur le nombre de médiathèques bien suffisant dans le pays, Nicolas Dupont-Aignan parviendra-t-il à convaincre le monde du livre et les lecteurs avec les mesures présentées dans son programme ?

Assurant qu'il souhaite « retrouver l'ambition au service d'une culture populaire de qualité et d'un patrimoine exceptionnel », le potentiel candidat met surtout l'accent sur le patrimoine, qui réunit à lui seul 18 des mesures proposées dans le domaine culturel.

Comme d'autres, Dupont-Aignan indique qu'il consacrera 1 % du budget de l'État, au moins, à la culture [contre 0,5 % actuellement, avec un budget de 4 milliards € environ], à travers « un grand ministère de la Culture englobant le patrimoine, le tourisme, le spectacle vivant, les arts, les lettres, le cinéma et la communication ». Voici qui relancera aussi la commande publique en matière d'œuvres d'art.

Le candidat entre dans le vif du sujet, pour le patrimoine, en expliquant qu'il lancera « un programme massif de numérisation du patrimoine français », avant de « procéder à sa mise en ligne sur un portail unique des données culturelles publiques numérisées ». Plus loin dans son programme, pour faciliter l'accès à la culture, le candidat propose la création d'« une plateforme publique unique de diffusion des contenus culturels regroupant les contenus de l’audiovisuel public, de la Bibliothèque nationale de France, des grands musées, etc. ». Au croisement de l'INA et Dailymotion en somme ?

Toujours en matière de patrimoine, Dupont-Aignan souhaite « [c]larifier le rôle des collectivités territoriales en déterminant les compétences des régions, des communautés de communes et des communes », sans toutefois préciser quelles compétences sont dans la balance.

Le programme, à l'instar des propositions de ses concurrents, met aussi l'accent sur l'éducation artistique et culturelle : il entend « [f]aire de l’enseignement artistique une priorité et favoriser l’intervention d’artistes dans le système éducatif en doublant le plafond d’heures prises en compte dans l’assurance chômage (110 heures contre 55 actuellement) ».

Dans le même ordre d'idée, NDA propose d'« [é]veiller les enfants à la connaissance du patrimoine national et à l’art dès l’école primaire, par un enseignement adapté et en partenariat avec les institutions et les associations reconnues ».

En matière de lutte contre le piratage, il abrogera la loi Hadopi — dont les missions ont été confiées à l'Arcom — et assurera « une juste rémunération des auteurs grâce au mécanisme d’une licence globale, prélevée sous la forme d’une contribution forfaitaire mensuelle sur chaque abonnement Internet ». Les fonds de ce mécanisme seront redistribués « au prorata des audiences respectives », précise-t-il.

Français, latin et grec

Du côté de l'éducation, Nicolas Dupont-Aignan souhaite « se fixer comme objectif minimum que chaque élève maîtrise parfaitement la lecture », entre autres, au sortir de l'école primaire, avec la mise en place d'un bilan des acquis et d'une remise à niveau obligatoire, si nécessaire, avant l'entrée au collège. Il propose également le passage à 15 heures hebdomadaires de français, à l'école primaire.

Dans l'enseignement secondaire, Nicolas Dupont-Aignan entend développer « l’enseignement du latin et du grec dont les études montrent qu’ils sont des apports essentiels pour les enfants des milieux modestes ».

Le programme du candidat est accessible à cette adresse.

Photographie : Nicolas Dupont-Aignan en 2019 (Mutualité Française, CC BY-NC-ND 2.0)