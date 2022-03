Un texte inédit de Paul Auster, à lire en ligne

Écrivain et poète centré sur la ville de New-York, notamment autour des quartiers de Brooklyn, Paul Auster est aujourd'hui reconnu comme auteur majeur. Situé dans le courant du post-modernisme, il a publié plus d'une trentaine de romans, essais et poèmes.

Il revient aujourd'hui dans le mensuel reconnu Harper's Magazine, avec qui il avait déjà collaboré pour Coincidence en 1994, puis Alphabet Cities, publié en 2013 avec J. M. Coetzee. Dans Worms, l'écrivain décrit une histoire de solitude, qui se révèle lentement et s'intensifie jusqu'aux dernières lignes.

Worms est centré sur Sy Baumgartner, un universitaire âgé (peut-être vieux) travaillant à domicile, et se déroule sur une seule journée. L'intrigue est rythmée par les interactions de Sy avec les travailleurs - un releveur de compteurs, une femme de ménage et sa famille, un livreur - et par une série de mésaventures physiquement douloureuses et de gentillesses inattendues qui lui arrivent.

La nouvelle est disponible sur le site internet d'Harper's.

Le magazine proposera également ce mois-ci une chronique de Rachel Kushner, Skiing and Nothingness, et une enquête de Michael W. Clune, Night Shifts, autour d'une expérience relative à l'ingénierie des rêves. The Spies Next Door, dernier gros titre publié ce mois d'avril, permet à John Beck d'analyser la politique d'intimidation et de répression des Ouïghours en République Populaire de Chine.