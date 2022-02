États-Unis : deux élèves attaquent l'administration scolaire pour 8 livres censurés

Dans divers États du pays, les élèves, parfois accompagnés par des professeurs, protestaient déjà publiquement contre le retrait de certains ouvrages des bibliothèques. Depuis plusieurs mois, des responsables politiques conservateurs attisent en effet les craintes des parents d'élèves vis-à-vis de livres qui « corrompraient » les plus jeunes, ou ne conviendraient pas à leur âge, dans les bibliothèques scolaires.

En conséquence, les plaintes et signalements se sont multipliés, atteignant des niveaux jamais constatés jusqu'à présent. « Le nombre de tentatives de censure n'a jamais été aussi élevé, en mes 20 ans de service au sein de l'ALA. Nous faisons face à une plus grande mobilisation de diverses organisations au sein des communautés locales. Ils encouragent leurs partisans à se rendre aux réunions des conseils d'administration scolaires pour pointer du doigt des livres », déplorait Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau de la liberté intellectuelle de l'Association des bibliothèques américaines (American Library Association, ALA), auprès d'ActuaLitté il y a quelques semaines.

L'American Civil Liberties Union (ACLU) de l'État du Missouri, ONG qui lutte contre la censure, a porté plainte le 15 février dernier contre l'administration scolaire de la ville de Wentzville, dans le comté de Saint Charles. Elle a entamé la démarche judiciaire pour le compte de deux élèves scolarisés au sein de l'administration scolaire, mineurs, dont les noms n'ont pas été rendus publics.

La plainte dénonce la censure de 8 livres par l'administration scolaire, parmi lesquels The Bluest Eye, de Toni Morrison (L'oeil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau), Fun Home, d'Alison Bechdel (traduit par Corinne Julve, Lili Sztajn, Denoël), All Boys Aren't Blue, de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus), ou encore Gabi, A Girl in Pieces d'Isabel Quintero et Modern Romance (traduit par Claire Kreutzberger, Hauteville), de l'acteur et réalisateur Aziz Ansari.

Des « désaccords idéologiques »

Dans le mémoire accompagnant la plainte, l'ACLU indique que les livres censurés « confrontent les lecteurs avec des idées diverses et des points de vue de minorités, qui ont trait à l'ethnie, au genre et à l'identité sexuelle ». Selon l'organisation, l'administration scolaire « a censuré les livres en raison de désaccords idéologiques de certains de ses membres et de membres particulièrement bruyants de la communauté avec des idées et points de vue relayés par les livres ».

Selon Tony Rothert, à la tête d'une mission pour l'intégration au sein de l'ACLU du Missouri, l'administration scolaire est bien trop consensuelle vis-à-vis de certains plaignants. « Cela donne des outils formidables pour ceux qui ont dans l'idée de priver nos écoles d'autres points de vue que celui du mâle blanc hétérosexuel », affirme-t-il.

Sandy Garber, membre du conseil d'administration scolaire, avait voté il y a quelques mois pour la censure du livre de Toni Morrison, considérant qu'il colportait des éléments liés à la pédophilie, à l'inceste et au viol. Elle récuse le terme de censure, indiquant que les parents mécontents « peuvent acheter le livre à leur enfant ».

Les suites données à la plainte seront particulièrement suivies, étant donné que les censures de ce genre se sont multipliées, ces derniers mois, à travers les États-Unis...

via Time, WLFI

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0