Dinosaures lubriques et licornes lesbiennes à l'assaut d'un conservateur bigot

À la fin du mois de février, Greg Abbott, gouverneur républicain conservateur de l'État du Texas, ordonnait au Département des services familiaux et de protection de l’État d’enquêter sur les parents d’enfants transgenres pour « maltraitance infantile ». Une manière pas très subtile de remettre en cause la liberté de chacun de choisir son genre et de mener sa vie comme il l'entend.

Cet agenda anti-trans a déjà amené les responsables du Texas à exiger des dossiers médicaux dans les milieux des enfants concernés, que ce soit dans leurs foyers ou dans leurs écoles, accusant à tort leurs parents et tuteurs de maltraitance.

Ce joyeux drille s'était déjà distingué en fin d'année dernière, mêlé à une affaire de censure en milieu scolaire. Il avait alors missionné l'Agence de l'éducation pour le Texas de créer des standards permettant d'éviter la diffusion de « contenus pornographiques » dans les bibliothèques des établissements scolaires sans toutefois nommer ces derniers. Sa demande visait tout simplement des ouvrages abordant des thématiques liées aux droits des personnes LGBTQIA+, notamment, ou écrit par des personnes issues de la diversité.

Chuck Tingle, auteur de nouvelles érotiques publié en auto-édition a su se faire remarquer du public et des médias avec des titres comme Space Raptor Butt Invasion, en 2015, ou encore Slammed in the Butt by My Hugo Award Nomination, en 2016, suite à sa nomination au Prix Hugo de la meilleure histoire courte. Si tout a commencé en 2014 avec du « dinosaur erotica », une littérature érotique mettant en scène des dinosaures, l'écrivain a depuis élargi ses horizons aux licornes et autres créatures mythologiques, mais aussi aux objets doués de conscience.

L'auteur a déclaré à The Advocate : « Quand j’ai entendu parler de la situation au Texas avec Gorg Abbott (sic), ce fut un moment de choc et d’horreur que nous avons tous ressenti, j’en suis sûr. » Et de poursuivre : « J’ai vu des démons faire des choses terribles, être horribles est leur quotidien, mais de telles actions surpassent totalement les œuvres les plus démoniaques. C’est cruel, et cela n'a aucun autre but que de blesser des gens. »

Ni une ni deux, en tant que membre fier de la communauté LGBTQIA+, Chuck Tingle a décidé d'acheter le nom de domaine internet governorabbott.com, qui n’avait visiblement pas été sécurisé par les équipes du gouverneur...

« J’aime exprimer mon avis à travers l’art, et ce sont généralement des moyens de protestation sociale, donc je cherche toujours un moyen de faire passer un message. Parfois cela signifie mettre mes ressentis dans un livre, parfois de faire des dons à des œuvres caritatives et parfois cela signifie acheter un site web », explique l'écrivain. Et de poursuivre : « Je dirai que j’ai été assez surpris que ce site soit disponible. »

En plus de se moquer ouvertement du gouverneur, le site permet de collecter des fonds pour les droits des personnes transgenres en mettant des liens vers le Transgender Law Center, Trans Lifeline et le Sylvia Rivera Law Project, autant d'organisations de défense.

Crédit : Chuck Tingle on Facebook