Violences sexuelles et sexistes : un plan pour l'édition courant avril

Les « affaires » Matzneff, écrivain accusé d'avoir entretenu une relation abusive avec Vanessa Springora alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans, puis Stéphane Marsan, éditeur de la maison d'édition Bragelonne pointé du doigt pour des comportements « déplacés » vis-à-vis d'autrices ou de collaboratrices, avaient révélé au grand jour une partie des violences sexistes et sexuelles au sein de l'édition.

Le secteur du livre n'est bien sûr pas épargné par les violences faites aux femmes, et le ministère de la Culture avait annoncé, dès le début de l'année 2021, le lancement d'un plan de lutte dans les mois à venir. En 2021, celui-ci a proposé des formations à la lutte et à la prévention contre les violences et les harcèlements sexuels et sexistes, proposées « aux salarié·es permanent·es et intermittent·es des secteurs d’activité relevants de l’Afdas, ainsi qu’aux auteurs et auteures », le mois de décembre dernier.

Le Syndicat national de l'édition (SNE), après ces deux affaires, avait lui aussi annoncé des « outils et des actions spécifiques et adaptés au secteur de l'édition » pour lutter contre ces violences.

Longtemps attendu, ce plan d'action, conçu avec les organisations syndicales des auteurs, devrait finalement être présenté dans le courant du mois d'avril.

Des inégalités persistantes

L'édition 2022 de l'Observatoire de l'Égalité, publié récemment par le ministère de la Culture, donne un aperçu du fossé qui persiste encore entre les femmes et les hommes, dans le secteur du livre. ActuaLitté a ainsi calculé que les femmes (autrices, traductrices, cadres de l'édition et journalistes) travaillaient bénévolement à partir de la fin du mois de septembre, en raison des différences de rémunération, selon des données de l'Insee et du ministère de la Culture.

« Ce sont des problématiques très différentes », nous assure Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition et directeur général du groupe Média Participations, interrogé le 8 mars dernier. « Les autrices vivent sur leurs succès, et pas sur un salaire. »

Néanmoins, le même écart en matière de revenus, ou presque, s'observe dans la catégorie des auteurs (25 % en moyenne) et dans la catégorie cadres de l'édition et journalistes (26 %). « Je ne constate pas cela dans mon groupe, où nous pratiquons une totale égalité de salaires » remarque Vincent Montagne. Selon lui, les 25 % de différence de rémunération s'expliquent notamment par la littérature jeunesse, où les autrices sont plus nombreuses et les rémunérations traditionnellement moins élevées — les livres étant vendus moins cher. « En BD, il n'y a pas cette différence-là. »

D'après le président du SNE, « il faut observer la tendance un peu générale, pour voir si c'est en voie de résorption ou non ». « À l'instar du bureau du SNE, on voit monter de plus en plus de femmes partout, et une majorité de femmes travaillent dans l'édition : cette situation se reflète dans l'arrivée de cadres, et notamment de cadres supérieures, comme dans toutes les autres professions. »

Pour autant, d'après les données de l'Observatoire de l'Égalité (arrêtées au 1er janvier 2022), les 17 plus grandes entreprises du secteur du livre ne comptent que 12 % de femmes à leur tête, soit 2 femmes pour 15 hommes.

Il s'agit d'une « lente évolution », toutefois, qui s'observe à long terme, pour Vincent Montagne et se replace dans un certain contexte. « Le jury du prix du FIBD, il y a 7 ou 8 ans, ne comprenait pratiquement pas de femmes, mais cela a changé aujourd'hui. Dans les forces de vente, chez Média Diffusion, nous avons désormais une proportion de femmes qui n'était pas imaginable il y a 15 ans, pour un métier de commercial réputé assez dur physiquement, et pour lequel il n'y avait historiquement que des hommes. »

Photographie : illustration, Christine Garbage/Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0