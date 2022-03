Professions littéraires : dès le mois de septembre, les femmes travaillent gratis

Depuis plusieurs années, le collectif Les Glorieuses propose chaque année une date, pas vraiment symbolique, à partir de laquelle les femmes travaillent « bénévolement ». Les inégalités salariales, au détriment des femmes, rémunèrent de manière moindre un travail égal, sans justification autre que le genre de la travailleuse. Ainsi, en 2021, « [s]elon la newsletter Les Glorieuses, le 3 novembre 2021 à 9h22 marque l’instant à partir duquel les femmes commencent à travailler bénévolement ».

Pour calculer ce jour et cette heure, Les Glorieuses se basaient sur l'écart salarial mesuré par Eurostat, l’organisme de statistiques de l’Union européenne : 16,5 % en 2021, au détriment des femmes.

Les Glorieuses ne détaillent pas leur méthode de calcul, et nous ne sommes pas parvenus à joindre le collectif pour le moment. Nous avons toutefois souhaité reproduire leur expérience, en l'appliquant cette fois aux professions littéraires, et en particulier aux journalistes et cadres de l'édition d'une part, et aux autrices littéraires et traductrices d'autre part.

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les enquêtes sur les Revenus fiscaux et sociaux réalisées de 2012 à 2017 par l'Insee et le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture. Signalons d'emblée que ces chiffres sont donc assez anciens, et ne reflètent pas forcément la situation actuelle, sans doute quelque peu dégradée par les effets de la pandémie sur l'économie, pas vraiment au bénéfice des salariées et travailleuses dans leur ensemble, dans la plupart des cas.

Le dernier rapport du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture fournit des données sur les revenus totaux annuels d’activité des femmes et des hommes selon la profession culturelle exercée : des moyennes, donc, mais qui incarnent déjà les fortes inégalités observées dans le secteur.

Ainsi, pour l'ensemble des professions littéraires, l'inégalité salariale atteint 27 %, avec 26.500 € pour les femmes et 36.200 € pour les hommes [ironie, le ministère de la Culture a inversé les intitulés des colonnes « hommes » et « femmes » dans son tableau, NdR]. À travail égal, quelle serait donc la date à laquelle les femmes ne seraient plus payées ?

Au moins trois mois de travail bénévoles

Le calcul est assez simple : 26.500 €/an correspond à 16,49 €/heure (26.500 € divisés par 1607 heures de travail annuels), pour une salariée, contre 22,52 €/heure, pour un salarié (36.200 € divisés par 1607 heures). Il suffit ensuite de diviser le salaire annuel d'une salariée par le taux horaire d'un salarié pour obtenir le nombre d'heures correspondantes à cette rémunération, soit 1176,7 heures de travail pour ce cas précis.

À raison de 35 heures par semaine, cela représente 33,62 semaines travaillées. Sachant que 46 semaines sont théoriquement travaillées par an, ramené à l'échelle d'une année civile, de 52 semaines, le salaire des femmes, dans les professions littéraires, couvre 38 semaines soit jusqu'au lundi 26 septembre, non inclus. Au-delà, les femmes travailleront « bénévolement ».

Pour les journalistes et cadres de l'édition, l'écart est légèrement moindre, à 26 % (28.700 € face à 38.800 €). La rémunération des salariées, au vu du taux horaire des salariés, représente 1190 heures de travail par an, soit 34 semaines de travail. À l'échelle de l'année civile, 38,5 semaines, soit jusqu'au mercredi 28 septembre 2022.

Enfin, pour les auteures et les traductrices (écart de 25 %, de 23.300 € à 30.900 €), la rémunération des salariées, à l'aune du taux horaire des salariés, représente 1212 heures de travail annuelles, soit 34,62 semaines par an. Cette fois, cette rémunération couvrirait un peu plus de 39 semaines, ce qui place la date de début du travail « bénévole » des autrices et traductrices au tout début du mois d'octobre.

Bien sûr, ces calculs comportent une part d'approximation liée aux arrondis et aux diverses simplifications. Mais ils permettent de visualiser de manière virtuelle la réalité des inégalités salariales et leurs conséquences sur les vies des femmes, avec, au minimum, 3 mois de travail non rémunérés par rapport aux hommes.

Photographie : manifestation du 8 mars 2020 à Paris, pour la Journée des droits des femmes (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)