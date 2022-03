Rémunérer les dédicaces des auteurs : le système “réplicable” du salon SoBD

Organisée les 3, 4 et 5 décembre derniers, la 11e édition du salon parisien SoBD fait partie de cette trentaine de salons consacrés à la bande dessinée, en France, qui ont mis en place une rémunération des séances de dédicaces des auteurs. Une démarche qui reste d'avant-garde : si, depuis quelques années, la rémunération des auteurs pour leurs interventions (tables rondes, débats...) se généralise, celle pour le temps passé à dédicacer reste un pas que peu d'organisateurs franchissent.

Depuis 2019, le festival SoBD applique un forfait de 60 € pour deux à trois heures de dédicace : « Ce montant n'est pas énorme, mais nous estimons qu'il n'est pas indécent non plus, si l'on considère que le SMIC horaire est établi à 10,57 € », explique Renaud Chavanne, président et fondateur de SoBD.

Pour financer ce forfait, le salon a choisi de répartir la charge sur deux acteurs : l'organisation du salon, d'une part, et l'éditeur, ou le libraire, qui accueille l'auteur en dédicaces sur son stand. Une répartition à 50-50, donc, qui fonctionne sur la base du volontariat. « Nous proposons ce principe à l'ensemble des éditeurs et libraires participant au salon », détaille le président, « sans obligation, sachant que nous ne participons que si l'éditeur ou le libraire participe également de son côté ».

SoBD préfère laisser une liberté de choix aux structures du salon : « Certains refusent, parfois parce qu'ils n'ont pas les moyens : c'est quelque chose qu'il faut admettre, la bande dessinée compte de nombreuses petites structures, fragiles économiquement. D'ailleurs, l'une pourra financer la rémunération une année, mais peut-être pas la suivante, après des difficultés économiques. Des auteurs étrangers sont aussi invités par des éditeurs, et le paiement du déplacement représente parfois un coût important pour les structures. »

Dans d'autres cas, les maisons d'édition ont déjà prévu un pourcentage plus important pour l'auteur, sur les ventes des albums en salons : « Puisque les éditeurs vendent directement, ils récupèrent la part du libraire, et parfois celle du distributeur aussi, ce qui permet à l'auteur de gagner un peu plus sur les exemplaires vendus », nous explique Renaud Chavanne.

Sans cacher la « machinerie un peu compliquée » en termes de gestion qui se trouve derrière cette rémunération des dédicaces, le président de SoBD assure que la démarche de l'événement pourrait aisément s'étendre à d'autres manifestations.

Répartir une charge trop importante

« Le SoBD a consacré 17.661 € à la rémunération des auteurs et artistes, une enveloppe en progression de 22 % comparée à la dernière édition comparable (9e édition du SoBD, 2019 – la 10e édition fut entièrement digitale) », précise un communiqué de presse. En y ajoutant les montants engagés pour le défraiement des auteurs et artistes (frais de déplacement et d’hébergement pour l’essentiel), l’enveloppe se monte à 23.808 €, représentant environ un quart du budget total du SoBD - hors valorisation des apports en nature.

« Tout le monde est conscient sur un constat : la présence des auteurs fait le succès de l'événement, si bien qu'éditeurs, libraires et organisateurs en profitent. Or, aucun de ces acteurs ne peut assumer seul la charge de la rémunération : la seule solution est alors de la partager », indique Renaud Chavanne.

En 2019, se souvient le fondateur de SoBD, au moment des premiers échanges, les structures interprofessionnelles se montraient plutôt frileuses vis-à-vis de la démarche de rémunération. « Mais, quand on contacte les éditeurs individuellement, il y en a suffisamment qui se montrent enthousiastes pour que cela fonctionne. »

Afin de verser les 30 € nécessaires à sa part de la rémunération, pour 70 séances de dédicaces, le salon a dû mobiliser environ 2000 €, une somme plutôt raisonnable. Le budget du salon, lui, est constitué par des fonds propres (la présence payée par les exposants, des expositions itinérantes, les masterclasses payantes...), des subventions régionales ainsi que les apports de sponsors.

Parallèlement aux dédicaces, le salon rémunère donc les interventions diverses des auteurs, d'après le barème des tarifs proposé par le Centre national du livre. Le soutien des organisations de gestion collective permet d'assurer cette rémunération, en plus des fonds propres du salon.

Un autre partenaire recherché

Selon Renaud Chavanne, le modèle de rémunération des dédicaces est tout à fait transposable à des événements de moindre envergure, « même ceux qui accueillent 3 ou 4 auteurs seulement ». Les éditeurs comme les libraires, en quelques ventes, pourraient par ailleurs amortir leur contribution à la rémunération des auteurs.

Le fondateur de SoBD aimerait désormais associer un troisième partenaire, institutionnel, qui pourrait augmenter l'enveloppe des rémunérations de dédicaces, en apportant 30 € supplémentaires. « Le Centre national du livre et/ou des sociétés d'auteurs pourraient se partager la somme nécessaire. Si l'on effectue une projection rapide, on compte en France environ 400 événements mangas, BD et jeunesse par an, avec environ 6000 auteurs — sans compter le FIBD. Cela représenterait environ 200.000 € à apporter pour cette part supplémentaire, ce qui n'est vraiment pas énorme si le montant est partagé entre plusieurs institutions. »

Le public pourrait aussi se voir mis à contribution, considérant, surtout dans la BD, le manga ou la jeunesse, qu'un ouvrage signé gagne une valeur bien supérieure que celle du même titre, à l'origine...

Reste désormais à voir si une autre barrière, non pas économique, mais symbolique, ne s'oppose pas à la rémunération des dédicaces des auteurs dans les salons et festivals.

Photographie : Vue du SoBD 2021, crédits Susy Lagrange