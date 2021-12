En 2021, le livre Révolution de Macron lui a rapporté 1107 euros

Entré dans le groupe en mai 2017, Benoit Frappat élargit ses responsabilités et devient directeur marketing et commercial. Sous sa responsabilité, Aloïse Useo devient « Cheffe de produit marketing et promotion des ventes » et Lucie Leturcq « Cheffe de projet évènementiel et relations libraires ». Alice Lavigogne a rejoint l’équipe en tant que Community manager.