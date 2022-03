Ukraine : les livres d'Andreï Kourkov suscitent l'engouement en France

Andreï Kourkov est russophone, mais ne manque pas, dans chacun de ses romans (Le Caméléon, Le Dernier Amour du président), de poser un regard acéré et sarcastique sur les sociétés postsoviétiques. Sa dernière publication, Les abeilles grises, porte d'ailleurs sur les « zones grises » proches des frontières russes (Abkhazie, la Crimée, le Donbass, le Haut-Karabagh, l’Ossétie du Sud et la Transnistrie).

Une analyse ironique qui transparaît dans ses ouvrages et qui, aujourd'hui, fait écho à de nombreux lecteurs, spectateurs impuissants de la crise militaire lancée en Ukraine par Vladimir Poutine. Grâce à notre partenaire Edistat, nous pouvions établir mardi que depuis environ six semaines, les livres d'Andreï Kourkov subissent un regain d'intérêt : 462 exemplaires vendus depuis le 1er janvier. Et sur la semaine du 21 au 27 février, le livre s'est écoulé à 115 exemplaires.

Graphique, Edistat

Un regain d'intérêt également perçu chez Babelio : une croissance de près de 800 % des ajouts de livres a été signalée sur le site web.

Courbe Babelio

« C'est une bien maigre consolation dans le contexte actuel, mais nous avons effectivement constaté que la littérature ukrainienne avait connu un vrai regain d'intérêt auprès des lecteurs de Babelio », précise Pierre Fremaux, cofondateur de Babelio. « Le nombre de lecteurs d'Andrei Kourkov, l'auteur notamment du Pingouin, a été multiplié par 7 ou 8 depuis le début du conflit, et la consultation des pages dédiées à la littérature ukrainienne a été décuplée. »

Plus largement, l'attrait pour les ouvrages et l'auteur se confirment dans les données Google Analytics, dès le premier jour de la déclaration de guerre : on observe très nettement, cette fois, comment l'audience autour de l'écrivain ukrainien va croissante depuis le 24 février.

Les librairies mobilisées

Notons par ailleurs que notre partenaire Tite-Live, à travers son outil de statistiques et d’estimations de vente Edistat, vient de doter le site Place des libraires qu’il anime d’une section dédiée à l’Ukraine : la guerre en Europe.

Tchétchénie, Géorgie, Crimée, Donbass, Syrie. Le 24 février 2022, trois jours après avoir reconnu l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, Vladimir Poutine déclenche la guerre en Ukraine, la guerre en Europe.

Il en va de même pour nos partenaires libraires Furet du Nord et Decitre, qui ont mis en place des sélections spécifiques.

“Poutine vous envoie ?“

Contactée par la rédaction, Liana Levi, éditrice d'Andreï Kourkov, a affirmé : « Au vu de votre papier de lundi, je ne vois pas l’intérêt de vous répondre. » Un article qui démontrait, chiffres à l’appui, que les ouvrages de son auteur étaient en train de connaître un certain intérêt auprès des lecteurs.

Et avec un sens de l’observation sans faille d’ajouter : « C’est Poutine qui vous envoie ? Qui vous a demandé d’écrire ? » De fait, personne : est-il monnaie courante d'attendre que l'on nous demande d'écrire pour publier un sujet ? Personne ne nous en avait averti.

« Je ne souhaite pas vous parler », conclut-elle. Et de raccrocher, sans autre forme de procès.

Rappelée, pour tenter de comprendre l’étrange réaction, elle a ajouté ne pas comprendre pourquoi nous la sollicitions, se disant « indignée » de notre précédent article « dans la situation actuelle » – lequel, rappelons-le, faisait strictement état de la hausse des ventes du Pingouin. Nous lui avons signifié que ses propos seraient retranscrits.

Et à notre tour de raccrocher, sans autre forme de procès.

