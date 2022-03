Andreï Kourkov, écrivain ukrainien favori des Français avec son mythique Pingouin

Notre partenaire Edistat a eu la même curiosité que nous : considérant la situation aussi exceptionnelle que terrifiante, nous avons tenté de comprendre si les appréhensions des lecteurs français se retrouvaient dans leurs achats de livres. « Le sujet est tout à fait pertinent, mais c’est un peu tôt pour pouvoir exploiter l’impact de ce bouleversement sur les ventes », nous indique Edistat.

La guerre a officiellement éclaté le 24 février et ce vendredi 4 mars, notre partenaire disposera des ventes de la semaine du 21 au 27 février. De quoi permettre un regard un peu plus affuté — bien qu’il faille attendre encore deux ou trois semaines pour découvrir des éléments significatifs.

Cependant, les tensions entre Russie et Ukraine n’ont pas commencé fin février. Et il apparaît que les ventes du livre Le Pingouin, d’Andreï Kourkov, affichent un certain regain d’intérêt auprès des lecteurs. Sur les six premières semaines de l’année 2022, les ventes de l’ouvrage (publié en collection Piccolo chez Liana Levi, trad. Nathalie Amargier) augmentent ostensiblement. Elles demeurent toutefois à 347 exemplaires écoulés, pas d'emballement non plus.

Le titre a cumulé 187.333 exemplaires depuis sa première publication en mars 2000 (avec 119.542 exemplaires chez Points en poche).

Il n’en est pas de même pour la suite des aventures de Victor Zolotarev — qui dans Le Pingouin adoptait un animal pour tromper sa solitude et dans la suite, Les pingouins n’ont jamais froid (trad. Nathalie Amargier), se mêle de politique. « Un jour à Kiev, le lendemain à Moscou, le jour suivant dans les recoins les plus sombres de la Tchétchénie en guerre, Victor traverse sans jamais s’étonner de rien une région déboussolée, livrée à la corruption et aux situations les plus rocambolesques. »

Le dernier ouvrage de Kourkov, Les abeilles grises, est sorti ce 3 février, et affiche 1591 ventes (trad. Paul Lequesne).

Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit. Aux conditions de vie rudimentaires s’ajoute la monotonie des journées d’hiver, animées, pour Sergueïtch, de rêves visionnaires et de souvenirs. Apiculteur dévoué, il croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois attirait des clients venus de loin pour dormir sur ses ruches lors de séances d’« apitherapie ». Le printemps venu, Sergueïtch décide de leur chercher un endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l’Ukraine de l’ouest et du silence des montagnes de Crimée, l’œil de Moscou reste grand ouvert...

Nous reviendrons sur ces données dans les prochains jours. En 2014, l’écrivain avait eu un regard sévère sur l’Union européenne, alors que l’Ukraine était déjà aux prises avec une mutation politique importante, et une rupture d’avec le régime de Vladimir Poutine.

« L’Europe a abandonné l’Ukraine. L’Amérique est davantage intéressée par de bonnes relations avec Poutine... Le président français est plus stimulé par ses propres problèmes. À part le président polonais et celui lithuanien, personne ne prend les événements ukrainiens au sérieux », expliquait-il.

crédits photo : Andreï Kourkov, ActuaLitté, CC BY SA 2.0