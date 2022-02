Le Livre à metz 2022 : “Même pas peur !

Plutôt que de nous morfondre, vous avons souhaité un nouvel élan dont une des composantes - notre identité visuelle - nous est apparue comme majeure dans notre communication et la représentation de ce que nous sommes. Cette réflexion nous a conduit à opter pour un style graphique, épuré et qui permet de se concentrer sur la synthèse et l’essentiel de notre personnalité et de notre proposition : Le Livre à Metz.

« LAM » n’est pas seulement un festival littéraire reconnu, c’est aussi un ensemble d’actions au long cours menées auprès de différents publics : lycéens et collégiens, mais aussi publics éloignés du livre (enfants hospitalisés, personnes détenues, jeunes primo-arrivants, élèves de l’Institut National des Jeunes Sourds, etc.).

La refonte de cette identité visuelle unique nous offre une occasion de réaffirmer nos convictions et nos fondations. Simple, moderne et décloisonné, ce logo symbolise quelques pages d’un livre ouvert et pointés vers l’avenir : une belle projection pour l’ensemble de nos projets.

Plus facilement identifiable, le nouveau logo sera déclinable pour l’ensemble des outils de communication (site internet, réseaux sociaux…).

Juliette Pantaléo nouvelle illustratrice du festival

Juliette Pantaléo, au nom de plume Babayaga, succède à Vincent Bailly, illustrateur BD qui a brillamment illustré les 3 dernières affiches du festival. Ancienne étudiante de l’École Supérieure d’Art de Lorraine de Metz, Juliette Pantaléo nous accompagnera également pour 3 ans.

Quelques mots sur la 35e édition

Après une année 2021 inaccoutumée, le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme s’installera à nouveau Place de la République à Metz du 8 au 10 avril 2022. Cette année, l’audacieuse thématique « Même pas peur ? » invite à mettre en avant le courage, l’audace et à penser la vie sans en renier les côtés sombres.

Pendant 3 jours, 180 invités et plus de 70 événements rythmeront la ville de Metz. Au programme, des rencontres privilégiées entre les auteurs et leurs lecteurs : grand entretiens, débats, séances de dédicaces, ateliers BD et jeunesse pour petits et grands.

Sans oublier, des expositions, des spectacles, des projections de films ou encore, des remises de prix : le prix Graoully (jeunesse) parrainé par Batigère, le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange (littérature générale), parrainé par le Département de la Moselle. Il accueille également le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle ainsi que la 2e édition du prix littéraire des Frontières – Léonora Miano, organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région.

Quatre invités d’honneur porteront cette édition inspirante : le romancier prix Goncourt 2004 Laurent Gaudé et la grand-reporter Ariane Chemin pour la partie générale, la romancière Anne-Laure Bondoux pour la partie jeunesse. Pour porter l’univers de la bande-dessinée, un auteur-illustateur viendra parfaire ce trio de personnalités qui ont marqué par bien des aspects l’univers de la littérature.

Seront également présent : Claire Berest, Arno Bertina, Véro Cazot, Sorj Chalandon, Tom Connan, Jean Dytar, Thomas Gilbert, Jérôme Leroy, Nicolas Mathieu, Frédéric Paulin, Maria Pourchet, Vincent Pianna, Daniel Picouly, Frédéric Pillot, Samira Sedira, Adèle Rosenfeld, Elena Sender, Olivier Tallec, Maud Ventura, Georges Vigarello, Marie Vingtras et bien plus encore !