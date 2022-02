Moins d'éditeurs, moins de risques, moins de livres ?

Selon l’organisme Nielsen, la vente de livres papier a battu des records pendant la pandémie, jusqu’à atteindre 1,8 milliard de livres soit environ 2 milliards d’€, l’an dernier au Royaume-Uni. Alors, si l’industrie du livre peut se rassurer quant au grand remplacement par le livre numérique qui n’aura pas lieu, un nouveau défi s’offre à elle : celui du regroupement éditorial.

Un cas flagrant a été la tentative de Penguin Random House de racheter pour 2,2 milliards de $ (soit environ 1,7 milliard d'€) la société New-Yorkaise Simon & Schuster. Cela a donné lieu en novembre dernier à un dépôt de plainte antitrust par le ministère américain de la Justice (DOJ).

Le DOJ affirmait alors que Penguin était déjà le plus grand éditeur du monde et que ce rachat lui permettrait « d’exercer une influence démesurée sur les livres publiés aux USA et sur le montant de la rémunération des auteurs pour leur travail ».

Pour autant, d’après Penguin, entraver la transaction revient à « nuire aux auteurs que le DOJ entend protéger ». Insistant sur le fait que sa logistique permettrait une meilleure distribution et diffusion des titres publiés par S&S. Ainsi qu'un meilleur positionnement face à Amazon, partenaire très particulier...

Alors que l’enquête suit son cours aux USA, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a fait le choix d’autoriser l’accord en mai dernier. Elle soutient que S&S, étant considérablement plus petit que Penguin, l'opération n’augmenterait pas significativement la taille de ce dernier.

Iain Dale, fondateur et ancien directeur général de Biteback publishing, rappelle cependant les nombreux effets secondaires qui pourraient en découler : « Cela ne fait que donner plus de pouvoir aux éditeurs qui peuvent être aussi restrictifs qu’ils le souhaitent quant aux nombres de livres qu’ils acceptent. »

Andrew Franklin, fondateur et éditeur de Profile Books à Londres, d’ajouter au Telegraph : « Chaque éditeur a une ligne spécifique et un point de vue particulier. » Un fait important qui se perdrait si une telle concentration des éditeurs venait à avoir lieu ?

La Society of Authors, qui a fait pression sur les autorités britanniques pour qu’elles réexaminent l’accord, reste préoccupée. Son directeur général Nicola Solomon déclarait l’an dernier : « Nous ne pouvons pas avoir un acteur plus important sur le marché qui réduise les conditions contractuelles des auteurs, et il n’est pas non plus raisonnable de s’attendre à ce que moins de participants sur le marché publient la diversité des voix que les consommateurs attendent désespérément de voir. »

Et de poursuivre : « Notre inquiétude est que moins d’éditeurs entraîneront moins de voix entendues. »

« Moins d’éditeurs peut signifier moins de livres — et une industrie moins disposée à prendre un risque sur un auteur pour la première fois issu d’un milieu sous-représenté. Dans l’état actuel des choses, les auteurs blancs obtiennent des contrats de livres de plus en plus importants — et une industrie de l’édition moins diversifiée ne résoudra probablement pas ce déséquilibre », déclare Hannah Jewell, auteur de We Need Snowflakes : In defence of the sensitive, the angry and the offended.

L'espoir de Jewell est que les maisons indépendantes pourront survivre à des rivaux de plus en plus grands et continuer à offrir aux nouveaux auteurs, et à ceux issus de milieux sous-représentés, leur premier contrat de livre.

crédit : Christian Burri / Unsplash