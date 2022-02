La Justice fouille les secrets de l'édition américaine : “Tout cela craint !

Considérant que la fusion des deux structures éditoriales entraînerait une distorsion de concurrence à de multiples niveaux, les autorités ont saisi la justice. Objectif, empêcher le rachat de S&S par PRH (mon Dieu, que d’acronymes !) pour protéger l’industrie, les auteurs et en fin de compte, les lecteurs. Qui n'avaient rien demandé... Dans le cadre de la procédure antitrust, les avocats de PRH ont déjà avancé leurs billes : les craintes de l’administration Biden sont floues, dévoilent une mauvaise compréhension du secteur et s’appuient sur des données un brin chaotiques.

De son côté, l’Authors Guild, syndicat américain des auteurs, bat la chamade : « Nous sommes heureux que, par sa plainte, le DOJ reconnaisse le rôle central dans la capacité des auteurs à gagner leur vie, par la disponibilité de livres importants. » Car cette acquisition « favoriserait à court terme les bénéfices sur la qualité ».

Et d’ajouter : « Les déclarations du DOJ reconnaissent le fardeau qu’endurent les auteurs de livres et auquel ils sont confrontés. Nous espérons que la décision d’aujourd’hui présente un signal de ce que le DOJ pourrait enfin élargir la définition de l’antitrust pour tenir compte de l’impact sur les créateurs. »

En somme, les positions sont désormais bien connues, et tenues, dans l’interprofession. Et quand PRH indique que ce regroupement permettrait de regarder Amazon droit dans les yeux, pour avoir plus de poids durant les bras de fer, d'autres rétorquent que pour ce qui est d’Amazon, c’est déjà plié et trop tard. Beaucoup trop tard.

Assignations multipliées

Il est amusant de constater à quel point ces arguments de taille et de masse critique se sont retrouvés dans la bouche de Vincent Bolloré, lors de son audition au Sénat, devant la Commission Culture. Lui opposant que son futur groupe Vivendi serait un géant, l’actionnaire majoritaire répondait : « Ce n’est pas la réalité des faits que l’on est tout puissant. Nous sommes tout petits. » Le poids du groupe Vivendi – 16,01 milliards d'euros en 2020 – contre Amazon – 322 milliards d'euros en 2020 – peut en effet poser quelques problèmes de référentiel.

En attendant ce mois de février, où l’OPA doit débuter, et que les différents organismes de contrôle de la concurrence se mettent à l’œuvre, la justice américaine, elle, démarre les auditions. Ainsi, nous apprend Publishers Weekly, les éditeurs et les agences reçoivent leurs convocations, en vue du procès qui doit démarrer en août. Des assignations à comparaître, permettant à Département de la Justice (DoJ) d’accumuler des informations, et peut-être même des preuves justifiant ses allégations.

Les demandes que formule la Justice portent notamment sur les transactions les plus importantes où les maisons et les agences littéraires ont été impliquées. Le DoJ traque tous les éléments qui ont concerné des avances sur droit de plus de 50.000 $, remontant les périodes de contractualisation jusqu’en 2012.

Le DoJ ne fait, à cette heure, aucun commentaire sur les envois d’assignations, qui prendront fin quand, mi-avril, seront réunis tous les éléments. Entre 20 et 30 éditeurs ont manifestement reçu le courrier du DoJ, contre un nombre moindre d’agents littéraires, semble-t-il. Mais cette démarche procédurale maque également un changement de braquet : jusqu’à lors, le DoJ avait organisé des rencontres informelles avec différents membres de l’industrie. Et ce, principalement pour avoir des informations sur les enchères et leur fonctionnement — impliquant éditeurs et agents.

Pour le moment, c’est avant tout le coût légal pour les parties sollicitées qui devient important : PRH aurait proposé aux agences de couvrir leurs frais (pas aux éditeurs…), mais tout cela implique également de dévoiler des documents confidentiels. Bien que les éléments ne soient communiqués aux avocats externes, on mesure la délicate position de ces acteurs, qui font le lien entre auteurs et maisons d’édition.

Reste alors un constat partagé par tous, opposants à la fusion, aussi bien que partisans : on n’est pas sorti de l’aubergine…

crédits photo : Mark König/Unsplash