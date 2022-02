Un sentiment de gâchis” : 2022, année sabbatique aux éditions Rackham

Une croissance de 50 % de ventes de la bande dessinée en 2021, qui représente désormais un livre vendu sur quatre : le bilan de l'année 2021 était remarquable. Le rythme de vente, soutenu, a conduit 7 millions de français à craquer pour des bulles, avec 5,5 millions d'exemplaires concernant les titres franco-belges.

Un constat, de prime abord, largement admis par la maison d'édition Rackham sur son site internet : « L’année a été bonne, très bonne, une des meilleures depuis que la maison a pignon sur rue, digne des "dix glorieuses" de la bande dessinée indépendante ». Un constat lumineux, rapidement écarté par l'éditeur : « Tout va très bien, donc. Pas vraiment. ».

Pas vraiment, car un hic assombrit le tableau et la hausse fulgurante des ventes de bandes dessinées : ce sont bien les best-sellers qui en tirent profit. « Nous nous sommes toujours tenus à la bonne vieille péréquation : les ventes des livres à plus large audience soutenant financièrement les livres plus exigeants, plus fragiles. […] Depuis quelques années, cet équilibre a commencé à se dérégler. »

L'éditeur dénonce une réalité à deux dimensions, celle des ventes attendues et des ventes réelles, à l'inverse de la diversité littéraire que l'on pouvait trouver il y a quelques années. S'appuyant sur une enquête du Monde autour de la mécanique de la vente de livres, Rackham met en lumière « l’engagement [des librairies] à donner sa chance à un livre sur la base de leur intime conviction sur ses qualités et pertinence » couplé à « l’impossibilité de le faire pour tous le livres qui leur sont proposés ».

En effet, 44.968 nouveautés en 2018, 44.660 en 2019 et une chute à 37.865 en 2020 (que le Covid explique largement), avec un afflux durant les rentrées littéraires : il est impossible de suivre, notamment pour les éditeurs indépendants. Dans une période où le prix du papier flambe, et où les problèmes d'approvisionnement en librairie sont constants, le communiqué tente de sonner l'alarme.

« L’accélération de la vitesse de rotation impulsée par la surproduction réduit à quelques semaines la présence physique en librairie d’un nombre toujours croissant de livres », précise la maison. « Quelques mois après leur sortie, les livres sont massivement retournés (les taux de retour oscillent entre le 40 et le 60 % des ventes) et par la suite plus jamais, ou presque, réassortis. »

Les éditeurs indépendants, dans une tribune publiée par ActuaLitté, soulignaient qu'« il est plus que temps de comprendre que, dans le commerce du livre aussi, les bons gestes existent, qu’ils sont à pérenniser et à généraliser faute de quoi la vitalité et la diversité du monde du livre déclineront ». Et d'exhorter les lecteurs à ne pas sous-estimer la portée de leurs achats.

Rackham réfute cette vision du marché du livre, argumentant : « Cette conclusion nous a donné l’impression de sous-entendre que l’actuel modèle de commercialisation du livre puisse être régulé par une demande responsable, par l’engagement de la poignée de libraires qui encore – au prix de grands efforts – arrivent à en contrecarrer les effets ».

Devant ces constatations, la maison d'édition Rackham annonce ne publier aucune nouveauté en 2022, tout en laissant la porte entrouverte à un modèle plus stable : « Des horizons nouveaux s’esquissent [...] : circuits de diffusion différenciés, diffusion directe, formes coopératives qui engagent plus et rémunèrent mieux les créateurs. » Les éditeurs promettent un retour dans un an, après « un bol d’air frais » et de nouvelles idées pour la distribution de leurs bandes dessinées.

Crédits : Rackham