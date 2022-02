Julien Delorme : “545 livres en janvier c’est énorme et peut être problématique

Rien de bien étonnant à cela : l’année 2021, dopée par la pandémie, a été exceptionnelle pour le livre. Portés par une croissance à deux chiffres et un retour massif des clients en librairie, les éditeurs s’appuient, on les comprend, sur un marché dynamique. Sans compter qu’en année d’élections présidentielles, publier au printemps fait peur. Alors, pour limiter le risque financier, on cadence l’année un peu différemment dans les maisons d’édition.



Mais avec une production aussi dense, supérieure à celle de septembre, peut-on encore parler de petite rentrée ? Qu’implique ce moment, concrètement, pour les différents acteurs du livre ? Cette rentrée diffère-t-elle de celle de septembre ? Finalement, comment accorder un temps d’attention suffisant à l’ensemble de la production éditoriale ?



Pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, Dlivrable vous propose en partenariat avec Actualitté une série de trois épisodes consacrée à la rentrée littéraire. Dans le premier volet, Julien Delorme prend la parole. Il est directeur commercial à La Peuplade, une maison d’édition de littérature, francophone et traduite, qui publie 11 à 12 titres par an.

Tout est affaire d’équilibre. « 545 livres en janvier c’est énorme et ça peut être problématique pour la visibilité (…). [Malgré tout], c’est un moment [d’attention accrue], notamment pour les premiers romans. [Ce temps] peut être privilégié pour défendre un certain type de littérature, d’ailleurs ce n’est pas le même en septembre qu’en janvier. On a remarqué que janvier est un créneau plus facile pour défendre des textes plus littéraires [alors qu’août septembre est un moment plus grand public], quand bien même on fait des choix littéraires. »

Julien présente la fonction de la maison d’édition. Elle a un rôle « d’agrégation » des textes. « Chaque texte prend place dans un processus général qui fait que les textes vont se répondre les uns les autres. »

Il précise son rôle commercial : « réfléchir à la commercialisation d’un texte, à sa réception, c’est la grosse partie de mon travail. La direction commerciale ce n’est pas seulement réfléchir à comment mettre des billets dans le coffre-fort. Quelle est l’espérance de ce texte ? Peut-il trouver un lectorat. Si oui, comment on fait pour le toucher ? ».



Julien parle du bon moment pour publier, de la production, de l’articulation d’un catalogue, de choix commercial, de dialogue, d’adaptation, ainsi que d’une manière raisonnée de concilier réalisme économique et valorisation de la création.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0