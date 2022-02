Avancées insuffisantes” : éditeurs et Régions rejettent l'offre du Festival du Livre de Paris

Début février, une ultime tentative pour concilier toutes les parties fusait : le FLP présentait une solution commerciale pour éditeurs régionaux et les Régions. Le tout grâce au soutien du Centre national du livre qui apporterait une part de financement.

Le principe était tentant, et comme nous l’assurent plusieurs interlocuteurs, les intérêts des uns et des autres n’allaient pas nécessairement dans le même sens. Pourtant, la Fill, les Régions et les éditeurs régionaux ont décidé de faire cause commune et de rejeter l’offre qui leur était présentée, considérant qu’elle n’était « pas suffisante ».

Dans une déclaration de ces acteurs, communiquée à ActuaLitté, ils détaillent leur position et les raisons de cette fin de non-recevoir. Définitivement, l’édition 2022 du FLP se fera sans les Régions et leurs éditeurs.

Leur message est ici reproduit ci-après, en intégralité.

Les membres de la Fill maintiennent leur position

Le 20 janvier, les structures régionales pour le livre et conseils régionaux membres de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) dressaient le constat de l’inadéquation des propositions du Festival du livre de Paris (FLP) avec la réalité de l’édition indépendante en région. Ils annonçaient en conséquence qu’ils n’organiseraient pas la présence des éditeurs indépendants installés en région à ce nouvel événement.

Le 1er février, la Fill, comme la Fédération nationale des éditions indépendantes, prenait connaissance des nouvelles propositions de tarification et d’agencement des espaces que lui soumettait le Festival du livre de Paris.

À l’issue de cette rencontre et comme elle s’y était engagée, la Fill a transmis ces propositions à l’ensemble de ses membres afin que les Régions et structures régionales pour le livre (SRL) les étudient et que chacune prenne la décision qui lui revient.

Le 8 février, après avoir recueilli les positions de ses membres, la Fill transmet leurs réponses au FLP : aucune Région ou SRL n’organisera un stand collectif d’éditeurs au Festival du livre de Paris.

Des avancées, certes, mais insuffisantes

Tarifs des stands revus à la baisse, modules pensés pour les collectifs d’éditeurs des régions, aménagements permettant aux éditeurs d’échanger avec les visiteurs du festival : un certain nombre de propositions présentées le 1er février témoignent de l’attention portée par le FLP aux arguments déployés concernant les besoins des éditeurs indépendants. Ces avancées, réelles, méritent d’être saluées.

Toutefois, de l’avis général, elles restent insuffisantes et ferment la porte à tout un pan de l’édition indépendante, représentatif de la réalité et de la diversité de cette filière en région. Tout particulièrement, l’impossibilité pour un éditeur auto-distribué de participer au festival et le maintien d’un système de vente indirecte des livres (qui ne permet pas d’espérer couvrir le coût des stands, même avec une remise libraire réduite à 25 %) restent les pierres d’achoppement du projet remanié.

Ces conditions ne permettent pas d’organiser la présence collective d’éditeurs sous bannière régionale.

Les SRL et conseils régionaux membres de la Fill forment le vœu que le Festival du livre de Paris poursuive ses efforts vers une meilleure intégration de l’édition indépendante en région, afin qu’en 2023 la diversité éditoriale rayonne sur l’événement. Ils ne manqueront pas de visiter le festival dès cette première édition, afin de maintenir et d’enrichir le dialogue.

