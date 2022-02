La Foire du Livre de Londres deviendra “plus utile et incontournable” (Andy Ventris)

ActuaLitté : La Foire du Livre de Londres est de retour en « présentiel » en 2022 : quels ont été les enseignements de ces deux dernières années, très spéciales ? À votre avis, les foires du livre peuvent-elles être les mêmes en période de pandémie ?

Andy Ventris : Nous sommes ravis d'accueillir l'industrie internationale du livre, en personne, au mois d'avril prochain pour la Foire du Livre de Londres 2022. Après deux années de séparation, et trois ans depuis la dernière Foire en présentiel, nous sommes impatients de retrouver les éditeurs et les auteurs du monde entier, afin de partager des expériences et faire affaire, face-à-face, à nouveau.

Nous avons eu de nombreux retours de la part de membres de l'industrie qui attendent ce retour, et les éléments les plus populaires de la Foire feront leur retour cette année, notamment le Sharjah Market Focus, Authors of the Fair, l'English PEN Salon et d'autres encore. Nous annoncerons aussi dans les prochaines semaines le programme de notre séminaire, qui réunira une nouvelle fois des experts de toute l'industrie pour évoquer les sujets brûlants de l'édition.

Comme d'autres événements internationaux, la Foire du Livre de Londres a été particulièrement touchée par la pandémie et les nombreux confinements, mais ces derniers nous ont rappelé ce qui rendait la Foire si spéciale, et ces leçons façonneront nos perspectives pour cette foire annuelle. Certains aspects de la foire en ligne de l'année dernière seront reconduits pour cette édition physique de 2022, notamment l'accès à une diffusion en direct de certains rendez-vous de notre séminaire. Nous ferons aussi tout notre possible pour proposer aux participants des débats et tables rondes qui s'intéresseront à la manière dont l'industrie peut s'adapter et se développer dans un monde post-pandémie, pour que les expériences que nous avons partagées nous permettent de nous tourner vers l'avenir avec espoir.

Les mesures sanitaires pour le COVID et les travaux au sein du centre Olympia (qui auront aussi un impact sur la Foire en 2023) signifient que la Foire du Livre de Londres sera un peu différente cette année, par rapport aux éditions d'avant la pandémie, mais nous sommes certains que les participants seront heureux de renouveler l'expérience, avec l'enthousiasme, la convivialité et l'envie de partage qui caractérisent cette foire.

Quelles ont été les conséquences concrètes et financières de ces dernières années, pour la Foire ? Ce retour en présentiel signifie-t-il une hausse des tarifs, ou la nécessité de trouver de nouveaux sponsors ?

Andy Ventris : La Foire du Livre de Londres en ligne de l'année dernière a été un bon moyen de conserver un contact avec notre public international, d'améliorer notre accessibilité et de proposer un lien important à un moment difficile pour l'édition, mais cette expérience n'était pas comparable avec une foire en présentiel. La relation de la Foire du Livre de Londres avec la communauté internationale de l'édition a toujours été forte, et voir le retour des exposants, des sponsors, des intervenants pour la Foire 2022 a été fantastique, tout comme la participation, pour la première fois, de nouveaux invités et pays.

Pour tous ceux qui sont restés à nos côtés et ont reporté leur paiement initial d'année en année, il n'y a eu aucune hausse de tarifs, pour les stands ou pour les extras, en reconnaissance de leur loyauté au cours de cette période compliquée, et pour la confiance accordée à la Foire du Livre de Londres.

Ces deux dernières années, les éditeurs ont travaillé de chez eux, ou en limitant les contacts à l'extérieur : pour quelles raisons pensez-vous que les foires internationales sont toujours pertinentes aujourd'hui ?

Andy Ventris : L'industrie de l'édition a fait preuve d'une incroyable résilience ces deux dernières années, en faisant basculer les échanges commerciaux sur la vidéo et les emails, mais nous constatons un appétit toujours très vif pour un retour à des échanges en face à face, à la faveur de la levée des restrictions sanitaires. La Foire du Livre de Londres, depuis plus de 50 ans, s'est imposée comme une date incontournable dans le calendrier de l'édition, réunissant l'édition internationale pour lui permettre d'échanger et de se retrouver, et cette reconnaissance n'a pas disparu dans un monde post-pandémie.

Après deux années séparées, les foires du livre en présentiel sont la preuve de l'expérience irremplaçable de la rencontre, d'échanges face-à-face, que l'on fasse affaire, connaissance ou même pour l'apprentissage. Avec les bouleversements actuels dans le monde du travail et des relations sociales, les événements comme la Foire du Livre de Londres proposent un espace pour que l'industrie se retrouve et tisse des liens, et que les emails et Zoom ne peuvent pas remplacer totalement — à l'avenir, les foires comme celle-ci deviendront plus utiles et incontournables, et non l'inverse.

Au vu des problèmes liés aux remboursements en 2020, comment instaurer une nouvelle relation de confiance avec les éditeurs ? Quelles sont les garanties proposées aux éditeurs, en cas d'annulation de la Foire du Livre de Londres 2022 ?

Andy Ventris : Nous sommes confiants dans la perspective d'une Foire du Livre de Londres en présentiel en avril 2022, et définissons des règles sanitaires pour nous assurer que l'ensemble des participants puisse profiter en sécurité et en confiance de l'événement au centre Olympia. Des éléments détaillés sur les mesures sanitaires et les exigences auprès des participants peuvent être consultés à cette adresse. Nous veillons à mettre à jour ces mesures, en fonction de l'évolution de la situation.

L'annulation de la Foire en 2020 a été une décision difficile pour nous, au cours d'une crise internationale sans précédent, et nous avons travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions viables pour les participants de cette année. Heureusement, la majorité des exposants ont reporté leur investissement sur 2022, et nous sommes impatients de les retrouver pour cette édition, en personne, ce qui nous permettra de renforcer encore notre relation.

Photographie : la Foire du Livre de Londres en 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)