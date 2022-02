Explosion de l’audio, reprise des librairies : l’édition italienne croît de 16 % en 2021

La tendance à la croissance s’inscrit plutôt dans la continuité de 2020, année insolite. « L’édition italienne a su réagir à la pandémie et, grâce également aux politiques de soutien public mises en œuvre par le gouvernement et le Parlement, clôture l’année 2021 en affichant une croissance significative, après une année 2020 déjà satisfaisante », a expliqué Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, s’exprimant le dernier jour du 39e Séminaire de spécialisation à la Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri, au cours duquel ont été présentées les données du marché réalisées en collaboration avec l’Institut Nielsen.

Mais certaines difficultés persistent et représentent des défis pour les années à venir : « L’urgence du papier, en termes de prix et de disponibilité, et le lourd impact du piratage demeurent. Par ailleurs, certains secteurs, comme l’édition d’art et de tourisme, souffrent encore beaucoup des effets de la pandémie », continue Levi.

Croissance économique globale

L’intervention de Levi pendant le séminaire a été précédée par celle d’Alberto Ottieri, le vice-président de Messaggerie italiane, qui souligne « l’excellente santé du marché du livre italien et étranger » et par celle d’Angelo Tantazzi, vice-président de la maison Il Mulino.

Ce dernier a fourni un cadre général de l’économie du Bel Paese dans lequel nous pouvons situer les analyses ponctuelles de Levi. D’après Tantazzi, 2021 constitue une année remarquable pour la croissance économique, avec des mesures de soutien de la part de l’État italien qui dépassent 6 % du PIB.

Aussi, « les mesures structurelles prises aujourd’hui dans le domaine culturel marquent un tournant dans l’attention portée à la politique publique dans ce secteur ». Il y a cependant de grandes incertitudes, causées par l’inflation et le choc énergétique. Et il ne faut pas oublier les incertitudes macroéconomiques dues aux tensions internationales et à la pandémie.

Finalement, d’après Tantazzi, les taux d’intérêt évoluent très lentement et s’il y a des projets de la part des libraires, il vaut mieux les mettre en œuvre le plus tôt possible.

Le numérique stagne, l’audio progresse

Levi a rappelé pendant le séminaire que « les livres européens sont les leaders mondiaux du secteur et l’édition européenne pèse 33 milliards €, représentant 60 % de l’édition mondiale ». Dans un cadre international, l’édition italienne se situe au sixième rang mondial (après les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France) et au quatrième rang européen.

Après la crise de la production signalée en 2020, pendant le confinement, en 2021 la production augmente (85.551 nouveautés imprimées, soit une hausse de 22,9 % par rapport à l’année précédente). En revanche, les livres numériques sont tombés à 49.313 exemplaires produits, en baisse de 5,6 % par rapport à l’année précédente, mais en hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Après le boom de 2020, les ventes de livres numériques se sont stabilisées, avec une baisse de 11 % à 86 millions €. Au contraire, le boom des livres audio se poursuit. Les livres audio en effet passent de 17,5 millions € à 24 millions €, soit une hausse de 37 %.

D’un point de vue de la saisonnalité des ventes, Noël se confirme comme la période la plus importante, mais aussi septembre et février pour ce qui concerne l’achat de livres universitaires.

La reprise des librairies

Après le séisme de 2020, les librairies en ligne poursuivent leur croissance, passant de 632,96 millions € à 739,93 millions €. Les librairies physiques se redressent, après avoir perdu près de 200 millions € de chiffre d’affaires en 2020, pour atteindre 876 millions € en 2021. La GDO continue sa chute : les grandes chaînes de distribution perdent 0,9 point de pourcentage et représentent aujourd’hui 5 % de parts de marché. Cependant, le premier canal d’achat de livres reste les librairies physiques : en termes de parts de marché, elles représentent en effet 51,5 %, tandis que les librairies en ligne représentent 43,5 %.

En ce qui concerne la diversité éditoriale, il semble que le marché soit réparti sur un nombre toujours plus grand de titres. Les 50 titres les plus vendus ne représentent que 5,4 % du marché en valeur et 4,5 % en termes d’exemplaires : la croissance des nouveautés est de +7 % et celle du fonds est de 20 %.

Une autre donnée significative est que cette croissance est uniforme dans tous les genres, avec une performance exceptionnelle de la macro-catégorie dont relève la bande dessinée (manuels, etc.), qui progresse de 37,2 %, bien au-dessus de la moyenne de 16 %. Ce qui est confirmé par la variété des titres affichés dans le classement de meilleures ventes de 2021.

Le boom de la bande dessinée

À signaler aussi le boom de la bande dessinée par rapport à l’année précédente, passant de 4,7 à 11 millions d’exemplaires vendus en 2021 (+134 % par rapport à 2020).

Les autres secteurs qui affichent une croissance importante dans le nombre d’exemplaires vendus sont la fiction étrangère, avec 9,2 millions (+15 % par rapport à 2020), les livres pour enfants de 0 à 5 ans, avec 8,5 millions d’exemplaires (+23 %). D’autres segments en croissance sont les biographies et autobiographies (+22 %), la politique et l’actualité (+32 %), le bien-être (+25 %). Il y a eu aussi une forte augmentation des achats de jeux de société.

On signale enfin la baisse du prix moyen des livres vendus : il est égal à 14,72 €, en baisse de 2,4 % par rapport à l’année précédente (une conséquence de la vente des mangas et BD qui ont en moyenne un prix unitaire plus faible que les autres ouvrages).

L'intégralité de l'étude est à découvrir ci-dessous :