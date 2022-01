Le magazine Usbek & Rica réinvestit les librairies

Leur site internet n'a été lancé que le 3 octobre 2016, après 6 ans d'existence. En juillet 2020, l'équipe indiquait qu'il ne serait plus disponible que sur le web, ou par abonnement. Le magazine Usbek & Rica, qui explore le futur, les innovations, et les bouleversements de notre temps, annonce son retour en librairies à l'occasion de la sortie du nouveau numéro, ce 21 janvier. Un retour qui questionne la place du web pour les magazines et les médias en général.

Selon le magazine futuriste, « ce retour en librairie a du sens du fait de notre volonté de recréer les conditions d’une “rencontre imprévue” avec Usbek & Rica : les lecteurs qui nous suivent au quotidien sur notre plateforme et via les réseaux sociaux ne doivent pas être les seuls à profiter de l’accès au magazine ». De plus, l'équipe du trimestriel note une logique environnementale dans ce retour en librairies plutôt qu'en kiosques: « Nous trouvons dans la librairie, circuit de vente du "temps long" par excellence, l’opportunité de continuer à défendre un modèle de distribution responsable et "zéro déchet". »

Le magazine propose aujourd'hui trois formules d'abonnements : une formule numérique (abonnement mensuel), une formule "liberté" (abonnement trimestriel) et une formule fidélité (abonnement d'un an, avec réception des quatre numéros).

Le numéro d'hiver, occasionnant ce retour en librairies, portera notamment sur deux dossiers, « Bienvenue dans l’âge de la maintenance ». et « Demain, tous paysans ? ; un reportage sur le bitcoin au Salvador ».

Crédits : Usbek & Rica, N°34, Et si on arrêtait d'innover ?