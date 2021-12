Conception et recyclage : une certaine marge de progression pour le livre scolaire

Ils font la joie de certains groupes d'édition les années de réforme scolaire — notamment Lagardère ou Editis —, un peu moins celle des enfants qui se retrouvent avec un cahier d'exercices entre les mains pour les vacances. Les livres scolaires sont au centre d'un rapport publié par l'ONG WWF, signé par Julien Tavernier, Lisa King et Daniel Vallauri.

Intitulé L'écologie du livre à l'école : état des lieux et enjeux, il pose plusieurs questions sur l'industrie du livre scolaire, la conception des ouvrages, leur durée et leur fin de vie, et avance quelques solutions pour que « le livre scolaire devienne un objet exemplaire en termes de développement durable, à la hauteur du symbole qu’il incarne dans l’éducation ».

Dominé par six éditeurs, Hachette, Hatier, Belin, Bordas, Nathan et Magnard, le secteur est en réalité la chasse gardée de quatre groupes édition : Lagardère Publishing (Hachette, Hatier), Humensis (Belin), Editis (Bordas, Nathan) et Albin Michel (Magnard), qui figurent déjà parmi les groupes les plus puissants du secteur, en France. Ce secteur, historiquement bien occupé, n'a fait de place que pour un seul nouvel acteur d'envergure, Le Livre Scolaire, depuis 2016.

« En 2019, plus de 70 millions de livres scolaires et parascolaires ont été imprimés, environ 14 % de la production totale de livres en France. Le parascolaire représente environ la moitié de la production du secteur du livre scolaire, avec pas loin de 35 millions d’exemplaires, suivi par les livres scolaires du secondaire général (plus de 16 millions de livres) », relève le rapport du WWF.

En 2019 toujours, le livre scolaire a représenté 14,6 % du chiffre d’affaires total de l’édition, soit 387 millions € et 60 millions de livres vendus.

La courte durée de vie du livre scolaire

Dans un premier temps, le WWF retrace le circuit de conception d'un ouvrage scolaire, notant une chaine de production longue, couplée à des coûts de production « 5 à 10 fois supérieurs comparé à un éditeur de littérature ». L'ONG note un investissement spécifique des éditeurs dans la production des spécimens gratuits envoyés aux enseignants, mais aussi un calendrier susceptible de se resserrer en cas d'année de réforme scolaire.

Toutes ces contraintes — calendrier serré et importants volumes, principalement — ne faciliteraient pas la mise en œuvre d'une conception écoresponsable, selon le WWF. Depuis 2013, « toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement », précise la loi. Mais cette dernière est suffisamment vague pour ne pas améliorer, ou si peu, la conception des livres scolaires.

La « faible transparence des éditeurs » dans l'indication de l'origine des papiers ou de la conception des ouvrages « a pour conséquence que nous sommes aujourd’hui incapables de savoir ce qui est fait », assure le WWF. « Le seul élément d’écoconception identifié dans les débats du secteur est la question du grammage », moins élevé que d'autres livres pour alléger le poids dans les cartables des élèves. Le WWF se réjouit toutefois d'une production proche du marché français, en Italie notamment.

La durée de vie du livre scolaire constitue un autre point délicat : rapidement obsolète dans ses contenus, il serait limité à 5 années d'usage, en moyenne. Et les volumes de vente, chaque année, laissent penser qu'un important renouvellement survient régulièrement. Or, « aucun dispositif global et pérenne ne vise la collecte et le recyclage des livres scolaires », déplore le WWF.

Citant une opération mise en œuvre par Véolia et Belin, le WWF précise que les deux acteurs ont « partagé leurs incertitudes sur le modèle économique de cette opération de recyclage, la vente de papier collecté n’ayant pas permis de couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par la mise en place du système spécifique de collecte ».

La percée du livre numérique

L'irruption du manuel scolaire numérique dans les établissements scolaires, ces dernières années, soulève évidemment d'autres questions environnementales. Fait désormais connu, la production des tablettes utilisées pour afficher ces manuels scolaires reste extrêmement dommageable pour l'environnement, tout comme la fin de vie de ces appareils.

Soulignant l'absence de littérature et résultats précis dans ce domaine, le WWF explique que « l’important est de mutualiser l’utilisation du support pour augmenter le taux d’utilisation ». Par ailleurs, l'ONG incite à penser en amont la complémentarité du livre numérique et du livre imprimé : à l'heure actuelle, une version numérique est souvent « offerte » avec le format imprimé, avec un usage peu réfléchi des deux formats.

« Cette approche est probablement la plus dommageable possible, puisque l’on cumule les impacts des deux supports, sans réfléchir en amont à l’éco-conception du livre scolaire, sa fabrication, son futur usage », relève le rapport.

Plus de transparence et de volonté commune

Dans ses recommandations, le WWF appelle à plus de transparence de la part des éditeurs scolaires, et exhorte aussi ces derniers à encourager professeurs et élèves à recycler et trier les ouvrages en fin de vie, scolaires comme parascolaires.

Les pouvoirs publics, de leur côté, devraient mettre en place « une démarche pérenne de collecte, de réemploi lorsque cela est possible, et en dernier lieu de recyclage de l’ensemble des livres scolaires obsolètes », souligne le WWF. L'organisation appelle aussi à une application de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) aux éditeurs scolaires — et la collecte d'une écocontribution, donc —, ce qui risque de faire grincer des dents le Syndicat national de l'édition, opposé à cette possibilité depuis des années.

Le WWF incite aussi les conseils régionaux et départementaux à mieux évaluer les conséquences d'un choix numérique en matière d'ouvrages scolaires, et de mieux penser les usages des deux supports.

Le rapport complet est disponible ci-dessous ou à cette adresse.

