Italie : romans et non fiction affichent 15,5 % de croissance en 2021

Les chiffres de l’édition italienne en 2021 sont certainement positifs. Selon l’enquête de l’AIE et de NielsenIQ, en effet, en 2021, l’édition de « varia » (livres imprimés de fiction et non-fiction) a augmenté de 15,5 % en valeur et de 18,8 % en termes de nombre d’exemplaires par rapport à 2020, comme précise l’AIE dans un communiqué.

Discuter de l’avenir du livre

La dernière journée du 39e Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri est l’occasion la plus appropriée pour présenter les données de l’AIE sur le marché du livre et de la lecture pour l’année 2021.

Cet événement, organisé en collaboration avec les principaux organismes et institutions du secteur du livre en Italie (l’Association des éditeurs italiens, l’Association des libraires italiens et le Centre pour le livre et la lecture), implique des éditeurs et des libraires italiens et internationaux. Il s’adresse à ceux qui travaillent dans le secteur de l’édition et le thème choisi pour cette année est celui du nouvel avenir de l’édition (Il nuovo futuro est en effet le titre du séminaire).

Perspective internationale

Le 28 janvier, il sera donc question du marché italien et international du livre, avec une table ronde sur le thème Reset of publishing : selling books in a changed world (La remise à zéro de l'édition : vendre des livres dans un monde en mutation), avec les intervenants Michael Busch (Thalia), James Daunt (Waterstones et Barnes & Noble), Andrew Franklin (Profile), Doris Janhsen (Droemer Knaur), Stefano Mauri (Messaggerie Italiane et Gruppo editoriale Mauri Spagnol). La discussion sera animée par Porter Anderson (Publishing Perspectives).

Un discours du ministre du Patrimoine et des activités culturelles et du Tourisme Dario Franceschini sera aussi prononcé, sur le thème Une politique du livre.

En somme, il s’agit d’une occasion fondamentale pour discuter, dans une perspective internationale, de la manière dont le monde du livre est en train de changer.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0