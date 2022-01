Versailles renoue avec son Festival des langues classiques 

La quatrième édition du Festival des langues classiques autour du chinois, du grec et du latin se déroulera le vendredi 4 et le samedi 5 février 2022 à l’hôtel de ville et à l’Université Ouverte de Versailles. Le festival s'adresse au plus grand nombre, dans une démarche à la fois savante et ludique mêlant ateliers, rencontres, débats ou films.