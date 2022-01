Présidence française de l'UE : Olivier Guez organise Un Grand Tour avec 27 auteurs européens

Depuis la rue de Valois, Roselyne Bachelot travaille avec Clément Beaune (secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes) pour ce grand programme. Et les écrivains y auront une place de choix avec pour ambassadeur Olivier Guez, prix Renaudot 2017 avec La disparition de Josef Mengele (Grasset).

Ce dernier supervisera Le Grand Tour — « autoportrait littéraire de l’Europe au 21e siècle par 27 auteurs et autrices européens de grand talent », indiquent les ministères. Car Le Grand Tour est justement le titre du prochain livre de l’auteur, à paraître ce 2 mars. Le hasard fait bien les choses.

Pour cet événement littéraire et européen, ils seront 27 écrivains qui, à la demande d’Olivier Guez, raconteront les « lieux évocateurs de la culture et de l’histoire européennes ». Le projet se meut alors en agora polyphonique, où les voix vont à la rencontre les unes des autres, pour « un espace de liberté et de création ».

Dans les nouvelles et les récits inédits qui composent ce recueil exceptionnel, les mémoires, les regards et les climats d’une Europe de chair et de sang s’entrecroisent. C’est une anthologie cosmopolite, contre l’oubli et l’effacement, contre l’esprit du temps. Elle se joue des frontières. Elle est curieuse, humaniste, apolitique. Elle ébauche une carte émouvante de l’esprit européen du début des années vingt, au vingt et unième siècle. – Europe2022

Politique et Histoire se croiseront, immanquablement, à travers les textes, racontant l’avant – nazisme, communisme, esclavage — et l’aujourd’hui — migrants… Mais l’identité européenne n’est pas chargée que de « nos penchants criminels », car ce Tour offrira aussi l’opportunité de flâneries à travers des lieux prisés.

Il s’agit là de répondre à l’évocatrice citation de Milan Kundera, présentant l’Europe comme « maximum de diversité dans un minimum d’espace ». Fort à propos, puisque succédera à la France la République tchèque à la présidence du Conseil, à compter du 1er juillet 2022.

Des lectures par les étudiants du Théâtre National de Strasbourg de textes tirés de l’ouvrage Le Grand tour, sont prévues au Grand Palais Éphémère du 7 au 10 février prochain.

Les contributeurs de l’anthologie sont : Daniel Kehlmann (Allemagne), Eva Menasse (Autriche), Lize Spitz (Belgique), Kapka Kassabova (Bulgarie), Stavros Christodoulou (Chypre), Olja Savicevic (Croatie), Jens Christian Grondahl (Danemark), Fernando Aramburu (Espagne), Tiit Aleksjev (Estonie), Sofi Oksanen (Finlande), Maylis de Kerangal (France), Ersi Sotiropoulos (Grèce), Laszlo Krasznahorkai (Hongrie), Colm Toibin (Irlande), Rosella Postorino (Italie), Janis Jonevs (Lettonie), Tomas Venclova (Lituanie), Jean Portante (Luxembourg), Imannuel Mifsud (Malte), Jan Brokken (Pays-Bas), Agata Tuczynska (Pologne), Lidia Jorge (Portugal), Norman Manea (Roumanie), Michal Hvorecky (Slovaquie), Brina Svit (Slovénie), Björn Larsson (Suède), et Katerina Tuckova (République tchèque).

