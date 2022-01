En avril 2022, le retour de l'Escale du livre, quartier Ste-Croix à Bordeaux

Deux chapiteaux devraient accueillir les visiteurs, du 8 au 10 avril, Place Renaudel, à Bordeaux : une nouvelle organisation laissera plus de place aux exposants comme aux visiteurs, ce qui permettra au passage d'appliquer toutes les consignes de sécurité sanitaire.

L'Escale du livre a souhaité « porter une attention particulière à l’édition indépendante, qui a beaucoup souffert des confinements ». Outre la présence de 66 structures — et d'autres pourront se rajouter d'ici là —, le festival mettra à l'honneur leurs catalogues dans sa programmation.

10 librairies indépendantes de Bordeaux, de sa métropole et des environs seront présentes (Album, Bradley’s Bookshop, Comptines, Georges, Krazy Kat, La Colline aux livres, La Machine à Lire, La Mauvaise Réputation, Le Muguet et Olympique) et représenteront les éditeurs nationaux invités par la manifestation.

Dans son préprogramme — accessible en fin d'article — le festival annonce la présence de nombreux auteurs, dont Leïla Slimani, Mohamed Mbougar Sarr, Dima Abdallah, Jeanne Benameur, Fanny Chiarello, Isabel Gutierrez, Lolita Pille, Edmond Baudoin, Émile Bravo, Tom Haugomat, Laureline Mattiussi, Léa Murawieck, Luc Blanvillain, Françoize Boucher, Jean-Claude Mourlevat, Nadja, Éric Veillé, Julia Wauters...

Outre les rencontres, dédicaces, entretiens et grands débats, l'Escale du livre proposera en 2022 des formats plus inattendus, comme des spectacles de rue, des ateliers et une expérience numérique. Cette dernière offrira, sur inscription, un accès à des contenus inédits, en lien avec le festival.

Enfin, signalons que le Prix des lecteurs - Escale du livre 2022 sera remis pendant le festival. Les lecteurs des 21 bibliothèques partenaires et des 6 lieux associés de Bordeaux Métropole et du département de la Gironde sont invités à découvrir les nouveaux talents de la littérature contemporaine à travers une sélection de 5 romans. La remise du Prix a lieu dans le cadre de l’Escale du livre lors d’une rencontre présentée par des lecteurs, en présence du lauréat, qui recevra 1000 € avec la récompense.

Le vote des lecteurs s'effectue en ligne, sur le site du festival, ou dans les bibliothèques et lieux associés.

La sélection du 9e Prix des lecteurs est la suivante :

Isabel Gutierrez, Ubasute (La Fosse aux Ours)

Salomé Kiner, Grande couronne (Christian Bourgois)

Marie Mangez, Le parfum des cendres (Finitude)

Raphaël Meltz, 24 fois la vérité (Le Tripode)

Mariette Navarro, Ultramarins (Quidam)

L'année dernière, Dima Abdallah avait été élue lauréate du Prix des lecteurs Escale du livre 2021 pour Mauvaises Herbes (Sabine Wespieser) et Dany Héricourt lauréate du Prix des lecteurs lycéens Escale du livre 2021 pour La cuillère (Liana Levi).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0