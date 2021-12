Salomé Kiner : adolescence, prostitution et couronne d'épines

Ite missa est, lâcha Ponce Pilate à la foule réunie devant le roi des juifs, tristement couronné. Si la couronne de Salomé Kiner désigne le territoire francilien — et par extension, ces départements éloignés de Paris, voire oubliés des dieux à en croire les Parisiens (et plus encore, ceux fraîchement débarqués) — elle n’en a pas moins des aspects messianiques.

Voici l’histoire d’une famille de grande banlieue, quatre enfants, des parents sur le point de divorcer, et des ressources limitées. Au cœur de cette friche en déshérence, vers la fin des années 90, une adolescente — 14 ans, mal dans sa peau comme il se doit, timide et paniquée. Et en manque de ces marques qui confortent l’identité, offrent les repères sociaux et valorisent le suprême besoin dans la pyramide de Maslow. Que l’on croit, en tout cas, à cet âge.

Notre narratrice, sans nom quand elle incarne son propre rôle d’ado chétive, observe cet univers qui lui échappe – la mère refuse la société de consommation, comment lui faire entendre qu’une paire de Nike évite les quolibets dans la cour ? Quant au père, préoccupé par son nombril, il se contente de faire régner une certaine terreur en guise d’éducation. Son absentéisme depuis toutes ces années se changera en désertion – mais avec le rassurant confort moral de s’acquitter de la pension alimentaire. On achète la paix de sa conscience comme l’on peut — ce qui en fit long sur l’état de ladite conscience.

Au royaume des ados...

Et voilà que Nelly propose à la collégienne de rejoindre Magritte — société secrète où d’autres adolescentes, contre rémunération, prodiguent des services sexuels : masturbation, fellation, un joli commerce bien rodé. On reçoit ses instructions sur un Tam Tam (gadget antique aussi oublié que le Minitel), un horaire et une plaque d’immatriculation. Rien de plus. L’ado, dotée d’un pseudo, procède, parfois à plusieurs reprises dans l’après-midi — les mercredis sont idéaux pour cela — et reçoit par la suite sa rémunération.

Alors viennent les sacs, les chaussures, les vêtements, ces petites choses qui comblent la misère — ou la cachent, comme ces pièces à coudre ou thermocollantes, finalement plus honteuses encore : si elles dissimulent le trou, elles le désignent plus ostensiblement.

Devenue Tennessy, l’ado s’extrait alors, au prix des “zguègues” (c’est ainsi qu’on nomme les clients, les privant par là même de toute identité, dans des rapports toujours plus déshumanisés, voire ramenés à une quintessence pathétique) qui lui passent dans les mains, à sa zone pavillonnaire, à la dépression de sa mère divorcée. La prostitution n’est pas une voie de salut : elle apporte simplement l’argent qui achète et fournit la consistance tant espérée, par les objets et ces marques — qui possèdent plus qu’elles ne sont possédées.

Effets pervers décuplés : masturber pour se sentir exister à travers les dépenses asservissantes. Judas n’avait pas pensé si loin…

Elle ouvrait à peine la bouche pour parler. Son haleine sentait le bigoût à cause des Malabar et des Mentos qu’elle mâchait toute la journée. Kat Linh n’achetait pas ses bonbons en comptant ses centimes sur le comptoir de la boulangerie. Sa mère prenait des sachets maxi à Auchan. Elles les mangeaient ensemble devant Julien Lepers. Je les avais vues faire. Ma mère n’allait pas à Auchan parce que c’était trop cher. Elle allait chez Leclerc. Quand on lui réclamait des Haribo, ne serait-ce qu’une imitation, elle invoquait la gélatine de porc, la cacherout et son grand-père six pieds sous terre. Mais rien à voir ! hurlait Rachel en claquant toutes les portes de la maison. – Grande couronne, extrait

Avec quelques scènes à pas piquer des vers, le roman de Salomé Kiner s’acharne sur une plaie béante : détresse, angoisse et autonomie. Comment Delacroix, Saint-Exupéry, Cézanne ou Eiffel, figures décoratives des billets en francs français d’alors, se changent en figures faussement tutélaires — faux prophètes d’un monde d’adolescents endurant la déréliction d’un monde sans autre divinité que l’argent. Et plus encore, dont les parents ont tous abandonné leurs obligations — à l’aube de l’an 2000, le bug majeur n’est pas informatique, il est familial autant qu’egocentré.

Tennessy à la recherche de ses propres repères se voit contrainte à repenser les siens — ceux largement bancals, légués par le couple parental. Elle cherche ailleurs ses propres amers entre les barres d’immeubles, les zones cimentées et le parking où se joue le ballet des plaques d’immatriculation. Tragédie effrayante si l’absurde ne s’infiltrait pas par des recoins inattendus, le roman offre des respirations salutaires : plus qu’une acidité, c’est la politesse du désespoir qui s’exprime à plein, à travers une héroïne qui balance entre ultra-lucidité et inéluctable capitulation.

Flexible, si la grande couronne vous colle à la peau, c’est avant tout par ses épines qu’elle se fixe, blesse et s’accroche. Mais sans aucune garantie qu’elle ne devienne relique ou bénéficie d’une once de sacralité. Ou façon relique ta mère.

Splendide premier roman, dans tous les cas.