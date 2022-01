Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon, parmi les trois plus grandes fortunes mondiales

Malgré les différents scandales ayant secoué la firme Amazon et les conflits soulevés au cours des confinements, Jeff Bezos a encore de beaux jours devant lui. Si l'on discute encore du sort réservé aux invendus de la firme et des conditions de travail plus que discutables de ses employés, l'homme fait toujours partie des 10 fortunes dépassant les 100 milliards $.

Seule ombre au tableau, le voilà cette année coiffé au poteau par Elon Musk dont les finances ont fait un bond de 75 %, le plaçant en tête du classement. Une fortune digne de John D. Rockefeller, d’après l’index du site Bloomberg Wealth.

Pendant ce temps, Bill Hwang, investisseur sud-coréen, quitte le classement en perdant plus de 20 milliards de dollars en une journée. Bill Gates, anciennement premier du classement, tombe à la quatrième place suite à son divorce. Bernard Arnault, homme d'affaires français et PDG de LVMH, s’installe confortablement à la troisième place avec un bond de 55 % de sa fortune. En somme une année de changement drastique sous l’œil des médias.

Jeff Bezos vers l'infini et au delà

Pour Forbes, en revanche, si le trio de tête reste le même, Bezos a rapidement repris la première place du classement avec plus de 200 milliards de dollars en poche. Il laisse alors le PDG de Tesla à la troisième place. En cause, la constante augmentation des actions du géant du e-commerce à l’aube de la publication des résultats du premier trimestre. Une traversée de la crise sanitaire sans grande turbulence pour le fondateur d'Amazon, donc, avec une fortune en hausse de plus de 35 %.

CARITATIF: Jeff Bezos donne des millions pour la lecture

Depuis qu’il a quitté la direction d’Amazon, Jeff Bezos affirme cependant vouloir se concentrer sur des sociétés à visée environnementale comme la Bezos Earth Fund ou encore Blue Origin, sa filiale consacrée aux vaisseaux spatiaux, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Photographie : Jeff Bezos face à Boris Johnson, en septembre 2021 (UKinUSA, CC BY-SA 2.0)