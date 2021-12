Jeff Bezos donne 2,7 millions $ à un programme tourné vers la lecture des enfants

Jeff Bezos, philanthrope pour la lecture ? Le créateur d'Amazon, qui s'est mis en retrait de l'entreprise en juillet dernier tout en restant président de son conseil d'administration, a signé un chèque de 2,7 millions $ au bénéfice d'un programme d'accompagnement à l'apprentissage de la lecture mis en œuvre par la bibliothèque publique de Washington DC.

Plus importante donation reçue par la fondation de la bibliothèque publique au cours de son histoire, elle permettra de financer le programme Beyond the Book, qui accompagne les enfants dans leur apprentissage de la lecture avant et pendant la maternelle. L'idée étant de leur apporter un maximum de livres, afin de réduire les inégalités d'accès, mais aussi d'assister les familles dans l'éducation et les échanges avec les enfants, pour mettre la lecture et le livre imprimé au centre.

« Des décennies de recherche ont prouvé que l'enfance était un moment crucial pour le développement du cerveau, et l'accompagnement fourni par un programme comme Beyond the Book est indispensable aux enfants défavorisés, à ce tournant de l'existence », indique Jeff Bezos dans un communiqué.

La fondation pour la lecture publique de la bibliothèque de Washington remercie largement le donateur, dont la générosité permettra de « changer concrètement les vies des enfants et des familles de Washington ».

Tous les établissements de lecture publique du réseau de Washington seront mis à contribution pour le déploiement du programme, qui visera en priorité les foyers aux revenus les plus faibles.

L'image publique de Bezos

La philanthropie d'un chef d'entreprise, ou de l'entreprise elle-même, particulièrement développée outre-Atlantique, est rarement innocente : elle permet dans certains cas de bénéficier d'avantages fiscaux, dans d'autres de redorer une image quelque peu écornée.

Dans le cas de Bezos, il y aura fort à faire. En 2017, il lançait un appel sur Twitter pour recueillir des idées philanthropiques. Dès 2018, celui qui était encore PDG d'Amazon devenait d'ailleurs le plus important des philanthropes américains. Les années précédentes, il avait plutôt investi pour étendre un peu plus son empire, rachetant le Washington Post ou fondant la société Blue Origin, destinée à l'exploration et au tourisme spatial.

À partir de cette année 2018, il multiplie les opérations philanthropiques, créant le Bezos Earth Fund en 2020 pour financer la recherche sur le réchauffement climatique, et donnant peu après 100 millions $ pour aider les personnes les plus précaires à faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Paradoxalement, sa multinationale est jugée responsable de lourdes émissions de gaz à effet de serre et d'un appauvrissement d'une partie de la population américaine...

ECOLOGIE: Non, Elon Musk et Jeff Bezos ne sauveront pas la planète

Rappelons enfin que la fortune de Bezos est estimée à plus de 200 milliards $...

Bien qu'un peu éloigné d'Amazon, Bezos y reste évidemment très lié. La récente polémique suite à la mort de six travailleurs, après l'effondrement d'un entrepôt Amazon, conséquence du passage d'une tornade, dans l'Illinois, a relancé le débat autour des conditions de travail en vigueur au sein de l'entreprise...

Photographie : Daniel Oberhaus, 2019, CC BY 2.0