1 % des artistes auteurs touche 1/5 de l'ensemble des revenus artistiques

Sans forcément proposer les chiffres correspondant à l'année écoulée, mais en s'efforçant de produire le panorama le plus actualisé possible, le ministère de la Culture a publié ses chiffres-clés 2021 du secteur de la culture.

Un point sur les artistes-auteurs y est proposé, concernant plus de 43.000 personnes affiliées à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et à la Maison des artistes (MdA), qui gèrent toutes deux leur protection sociale. Photographes, peintres, graphistes, sculpteurs, dessinateurs, traducteurs, illustrateurs et auteurs s'y trouvent ainsi représentés.

Rappelons que, pour pouvoir être affilié, un artiste-auteur doit dépasser un certain seuil de revenus, fixé à environ 700 € pour leur activité d'écriture : environ 2500 auteurs de l'écrit seraient ainsi affiliés à l'Agessa.

On compte au sein de ces affiliés (toutes professions artistiques confondues) 57 % d'hommes, avec un âge moyen de 46 ans : les moins de 25 ans y sont sous-représentés par rapport à la population active, et les plus de 65 ans, surreprésentés.

En 2018, plus de la moitié des artistes-auteurs affiliés habitent en Île-de-France, mais le ministère note que les illustrateurs de l'édition sont beaucoup mieux répartis sur tout le territoire.

Une inégalité très forte des revenus pour les auteurs de l'écrit

En 2018, le revenu artistique annuel moyen des artistes-auteurs est de 29.800 € : il atteint 44.900 € pour les écrivains et dramaturges, 31.400 € pour les illustrateurs de l'édition, 23.000 € pour les traducteurs et 19.300 € pour les dessinateurs.

Le tableau ci-dessous présente aussi les revenus médians, sans aucun doute plus fidèles à la réalité de nombreux artistes-auteurs.

Ces revenus annuels moyens cachent bien sûr d'importantes inégalités. « 1 % des artistes-auteurs (soit environ 400 personnes) touchent des revenus artistiques supérieurs à 225 000 euros en 2018, se partageant ainsi un cinquième de l’ensemble des revenus artistiques de la population affiliée », note ainsi le rapport du ministère de la Culture. On compterait 69 écrivains au sein de ce « 1 % ».

Parmi les auteurs de l'écrit, 10 % des affiliés concentrent ainsi près de 60 % des revenus...

L'inégalité entre les femmes et les hommes, en matière de revenus, est très forte au sein des artistes-auteurs : « en moyenne, un homme artiste-auteur touche 35 000 euros de revenu artistique et une femme 22 000 euros en 2018, soit un revenu 1,6 fois plus élevé pour les hommes », indique le ministère.

COVID: des aides aux auteurs peu suivies

Si l'on considère les revenus médians pour les travailleurs de l'édition, les différences se comptent en milliers €, entre les revenus des hommes et ceux des femmes...

Photographie : illustration, Jeremy Segrott, CC BY 2.0