Marvel revisite le crâne du Punisher après une série de polémiques

La série, qui devrait être lancée à partir de mars 2022, comportera 13 numéros « surdimensionnés » qui sortiront à un rythme mensuel, plaçant le numéro final en avril 2023. Comme les comics savent le faire avec brio, la série s'inscrira dans des controverses réelles qui ont eu lieu ces dernières années.

« Cette histoire est la prochaine étape destinée à l'évolution sombre et tragique de Frank Castle, d'enfant troublé, à soldat héroïque, en passant par justicier motivé par la vengeance... Pour finir en roi des tueurs dûment oint. Croyez-moi, je suis plus enthousiaste vis-à-vis de cette histoire que de tout autre que j'ai signé pour Marvel », explique en substance Jason Aaron, repris par le site Comicbook.

Pour cette nouvelle série de comics, Jason Aaron sera accompagné de Jesus Saiz, Paul Azaceta et Dave Stewart. Le quatuor proposera un Castle contraint à devenir un chef de guerre pour une terrible organisation.

Des récupérations controversées

Personnage violent et inflexible, Frank Castle, dit The Punisher, a souvent créé la polémique par les récupérations dont il a été victime. Il jouit en effet d'une forte popularité auprès de certains représentants des forces de l'ordre et des militaires, notamment dans le monde anglo-saxon, au point que son fameux crâne apparaît parfois sur des équipements. Une pratique qu'avait souhaité endiguer la hiérarchie de ces corps constitués.

EDITION: le comic a toujours été “à l'avant-garde des combats sociétaux”

Le créateur du personnage de Marvel The Punisher, Gerry Conway, a d'ailleurs plusieurs fois dénoncé l’usage du symbole caractéristique de son héros, par les policiers ou militaires. Pour son créateur, le Punisher est un marginal qui fait justice lui-même et ne peut en rien devenir un modèle, ni un exemple revendiqué par des représentants de la loi.

Une explication qui a révélé toute sa vérité lors des révélations sur les bavures policières conséquentes à l'affaire George Floyd. En parallèle au mouvement Black Lives Matter, un autre lui avait répondu : Blue Lives Matter, soulignant que les policiers, eux aussi, étaient des victimes de crimes. Pour s’affirmer dans ces revendications, on avait retrouvé le fameux crâne blanc poli du Punisher arboré comme un insigne.

Changer de logo pour empêcher les dérives ?

Le crâne caractéristique du Punisher, personnage de l’écurie Marvel, avait en effet beaucoup dérangé Gerry Conway et Marvel, après la création de Blue Lives Matter. Un logo que l'on a ensuite à nouveau retrouvé, porté par plusieurs partisans de Trump qui avaient pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier dernier.

EDITION:Batman et Superman, un duo fantastique de retour en 2022

Il semblerait ainsi que le choix de Marvel Comics de changer de logo soit tout sauf un hasard, mais réponde bien à de fortes critiques sur l'influence de son personnage. Un malaise qui s'était déjà exprimé dans le choix d'écarter des projets de nouvelle série sur son personnage justicier, la dernière consacrée au Punisher ayant pris fin en 2019.

Après des appels pour que Marvel Comics retire le héros et/ou son logo, il semble que Marvel Comics examinera ce que signifie être Punisher dans cette nouvelle série, confirme en tout cas Screenrant, comme un compromis entre une réponse aux critiques et une volonté de défendre un des personnages les plus forts et complexes de l'univers Marvel.



Crédits : Marvel