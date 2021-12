Bilan de l'année 2021 pour le Pass Culture : 56 % des dépenses fléchés vers les livres

D’un côté, un réservoir de 300 €, de l’autre, une application pour s’offrir tout ce qui est proposé. Au milieu, des jeunes de 18 ans et quelques grandes lignes pour comprendre ce qui s’est passé. Dans une infographie, le Pass Culture déploie les grands chiffres.

En tout, 5,63 millions de réservations et 50 % des utilisateurs qui se connectent au moins une fois par semaine à l’application. On indique également que 40 % des jeunes ont, grâce à cet outil, découvert des lieux culturels. « Visiter des théâtres et des musées figure parmi le top 3 de leurs résolutions 2022 », note la structure.

Côté livre, c’est l’euphorie : 426.200 jeunes ont acheté des bouquins, soit 56 % des dépenses totales de l’application. 50 % sont des mangas, « une forte prédominance ». Mais le Pass revendique une véritable diversité des choix. Les thèmes les plus plébiscités sont la littérature jeunesse, les bandes dessinées et les livres de développement personnel.

Notons également qu’en 2021, les trois ouvrages les plus réservés sur le pass Culture ont été écrits par des femmes : il s’agit d’After d’Anna Todd (trad. Marie-Christine Tricottet), Toujours + de Léna Situations et Harry Potter de JK Rowling (trad. Jean-François Ménard).

L'année 2022 promet d'être encore plus ambitieuse. À partir de janvier, le Pass Culture se généralise aux moins de 18 ans : les jeunes de 15 à 17 ans, scolarisés ou non, recevront un crédit cumulable chaque année jusqu'à leurs 18 ans. Il va également devenir possible de créer des offres collectives sur le pass Culture, réservables par les professeurs de la quatrième à la terminale et remboursées via la plateforme au même titre que les offres habituelles.