Fabiano Alborghetti : Maiser, ou Bruno, le mangeur de maïs

De l’après-guerre à nos jours, nous suivons le destin d’un petit homme humble et digne, déchiré entre deux pays. Un destin qui n’est pas sans nous rappeler l’histoire trop souvent oubliée de tant d’autres immigrés.

Maiser est un roman qui reconstitue avec grande justesse une réalité socio-historique tout en renouvelant la tradition de la narration en vers, que les Éditions d'en bas vous proposent de découvrir :

Poète et promoteur culturel, Fabiano Alborghetti publie plusieurs recueils à partir de 2004. En 2017, son roman écrit en vers Maiser (L’uomo del mais) lui vaut en 2018 un prix suisse de littérature. Il est très actif dans le monde culturel.

Critique littéraire, fondateur de revues, créateur d’émissions de radio, actif dans les prisons, les écoles et les hôpitaux, il collabore avec diverses maisons d’édition et de nombreux festivals de littérature et dirige la Casa della Littérature per la Svizzera italiana à Lugano. Il représente et promeut le Tessin, la Suisse et la langue italienne en Suisse et à l’étranger.

Aux Éditions d'en bas : Maiser (2021) – Traduit de l’italien par Christophe Mileschi ; L'opposta riva/La rive opposée (2018) – Traduit de l'italien par Thierry Gillybœuf ; Registro dei fragili. 43 canti / Registre des faibles. 43 chants (2012), Traduit de l'italien par Thierry Gillybœuf.

Dossier - De Michel Glardon à Jean Richard : histoire des Editions d'En Bas

Crédits photo : Fabiano Alborghetti © Ladina Bischof