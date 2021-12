De Michel Glardon à Jean Richard : histoire des Éditions d'en bas

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et à la suite de la fermeture des librairies, sans oublier l’annulation des salons du livre, les Éditions d’en bas ont choisi la riposte. La maison, qui célèbre ses 45 ans, a souhaité partager son histoire, à travers des podcasts et des vidéos de leurs auteurs. Mais également faire découvrir des livres plus anciens à travers toutes ces années de publications.

Les Éditions d’en bas sont nées à Lausanne (Suisse) en 1976 à l’initiative du sociologue et militant écologiste Michel Glardon (1943-2003). Sous la houlette de Jean Richard, la maison d’édition a continué de développer et d’affirmer sa sensibilité à l’égard des cultures en marge et des perspectives émergentes dans le paysage littéraire, social et politique. Elles sont membre fondateur de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants qui promeut la bibliodiversité.

Au cours des dernières décennies, les Éditions d’en bas ont accompagné et illustré les combats et les mouvements sociaux à travers leurs collections qui accueillent une production fournie d’essais et d’ouvrages traitant de problématiques historiques, sociologiques et politiques, ou offrant des témoignages et des tranches de vie.

Sans oublier les écrits des plus grands écrivains suisses et internationaux, notamment Fabiano Alborghetti, Fabio Pusterla, Daniele Pantano, Leo Tuor, Pedro Lenz, Reto Hänny, Peter Bichsel, Adolf Muschg, Friedrich Glauser, et Friedrich Dürrenmatt.

Pendant une année vous aurez la possibilité, à travers des documents inédits, de vous plonger dans l’univers de cette maison, qui donne la parole aux gens d’en bas. (Les éditions d’en bas ont bénéficié d’une aide spécifique du Service des affaires culturelles du Canton de Vaud) - photo © editions d'en bas : 1992-Narcisse Praz et Michel Glardon, Rue de l'Industrie 11