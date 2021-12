Décès de Jean-Paul Didierlaurent, auteur du Liseur du 6h27

Nouvelliste exceptionnel, il a été lauréat de nombreux concours de nouvelles, dont le Prix Hemingway, qu’il a remporté deux fois à Nîmes en 2010 et 2012. À lui qui est salarié d’Orange, ce succès historique l’autorise à se consacrer à l’écriture de son premier roman dans la résidence des Avocats du Diable à Vauvert.

Ce sera Le Liseur du 6h27, une déclaration d’amour éternelle à la littérature qui enchantera les lecteurs du monde entier, connaissant un succès immense à l’international d’abord, vendu dans 38 pays avant parution, puis au Diable vauvert et enfin chez Folio (360.000 ex vendus à ce jour en France), recevra les prix du Roman d’Entreprise et du Travail, Michel Tournier, du Festival du Premier Roman de Chambéry, du CEZAM Inter CE, du Livre Pourpre, Complètement livres, ainsi que de nombreux prix de lecteurs en médiathèques. Il est aujourd’hui en cours d’adaptation au cinéma.

Il publie ensuite Macadam, un premier recueil de ses nouvelles, puis Le Reste de leur vie, La Fissure et enfin Malamute, son dernier roman, situé dans les Vosges qu’il aimait tant et lauréat du prix Erckmann-Chatrian en octobre 2021.

Avec Jean-Paul Didierlaurent, le Diable a vécu à la fois une aventure éditoriale extraordinaire, de celles qui changent la vie et l’histoire d’une maison indépendante, mais aussi une aventure humaine hors du commun. Pendant dix ans, Jean-Paul a illuminé l’équipe par sa gentillesse et son humilité, et par son talent unique et profond d’écrivain populaire.

Fidèle au Diable à toutes les occasions, Jean-Paul n’a pas laissé le succès le détourner des valeurs qui lui étaient chères. Plus qu’un auteur pour nous, il était un ami et un compagnon de route toujours sincère, juste et chaleureux, attentif à tous les lecteurs. Un modèle d’humanité.

« Il nous laisse pour toujours le cadeau de ses livres, lumineux contes modernes qui touchent à l’essentiel des lieux communs à tous. Toutes nos pensées accompagnent aujourd’hui son épouse et compagne de toujours, Sabine, ses enfants et petits-enfants et ses amis de La Bresse », conclut l'éditeur.