McDonald's, premier marchand de livres Jeunesse en France

Voilà plusieurs années maintenant que le vendeur de burgers a pris fait et cause pour la lecture. S’il supprime les jouets en plastiques de ses menus pour enfants, tout cela ne fait partie que d’un grand tout. Sauf qu’à l’occasion du salon du livre jeunesse de Montreuil, un nouveau message est diffusé, relançant une série de chiffres qui donnent le vertige.

Depuis 2015, McDonald’s aurait donc distribué plus de 80 millions de livres en France. Mieux, les Mercredis à lire auraient permis que plus de 3,5 millions d’ouvrages soient offerts aux enfants achetant un menu, depuis septembre 2020 — date officielle de mise en œuvre de cette opération.

On se souvient parfaitement qu’en 2017, la présence parmi les exposants de l’enseigne avait jeté un froid dans le milieu de l’édition jeunesse. La directrice de la manifestation défendait cette implication en considérant les actions menées : « Les professionnels doivent se montrer attentifs à ce que livre et lectures soient valorisés partout où se retrouvent des enfants », expliquait-elle à ActuaLitté.

Comprendre : les restos de la chaîne ne manquent pas de gamins...

Comprendre : McDonald’s représente une référence pour une partie de la population. Et cette année, la présidente du Centre national du livre — qui travaille avec McDo notamment dans le cadre de l’événement Partir en livre, chaque été — ne le dit pas autrement. « Parfois, le livre McDo est le premier ouvrage de la bibliothèque, la première expérience joyeuse d’une lecture personnelle », insiste Régine Hatchondo, saluant l’investissement pour l’accès au livre et à la lecture des plus jeunes.

Vivement le Mcbookrger

Les Mercredis à lire s’incarnent comme suit : un rendez-vous mensuel, où 300.000 ouvrages réédités pour l’occasion sont offerts dans les établissements. Et ce, en plus de l’alternative entre jouet et livre, proposée lors de l’achat d’un menu enfant. « McDonald’s a la volonté d’être utile et populaire. Avec ce programme, nous participons pleinement à donner le goût de la lecture aux plus jeunes », ajoute Nawfal Trabelsi, PDG de McDo France.

Ainsi, le comité de sélection a opéré ses choix pour l’année prochaine et dévoile les trois titres qui seront offerts au cours du premier trimestre.

Un grand jour de rien de Béatrice Alemagna aux éditions Albin Michel Jeunesse (semaine du 5 janvier 2022),

Brindille de Rémi Courgeon aux éditions Milan (semaine du 2 février 2022)

Dis, c’est quoi le bonheur d’Emma Robert et Romain Lubière aux éditions Balivernes (semaine du 2 mars 2022).

Marcel Rufo, pédopsychiatre et membre du Comité de sélection des Mercredis à lire, insiste sur cette rencontre entre l’enfant et les livres : « La lecture est fondamentale dans la construction de l’imaginaire de l’enfant et c’est important de la rendre accessible et joyeuse au plus grand nombre. [S]ouvent, c’est le premier livre qui vient chez lui. » Avec frites ou potatoes, c'es selon.

Alors, Dont acte et mea culpa, songent alors tous les détracteurs qui voyaient dans le partenariat entre Hachette Jeunesse et McDo une sombre opération de communication, durant le salon jeunesse de Montreui… doublé d’une aubaine financière pour l’éditeur qui produit les ouvrages fournis dans les Happy Meals ? Certes, mais néanmoins.

10 millions de livres écoulés en 5 mois

Les derniers chiffres fournis à la presse invitent à se gratter la tempe, tout en fronçant le sourcil : plus de 80 millions de livres distribués depuis 2015 et plus de 3,5 millions d’ouvrages dans le cadre des Mercredis à lire. Genuflexion immédiate ?

Voilà qui fait frémir quand on les compare à la dernière salve de communication opérée en… juillet 2021. À cette occasion, l’enseigne assurait avoir distribué plus de 71 millions de livres depuis 2015, date d’apparition de livres dans ses menus, et 2,5 millions de livres fournis dans le cadre de l’opération mensuelle.

Autrement dit, en moins de cinq mois, la diffusion de 9 millions d'exemplaires, écoulés dans les menus et un million de titres distribués pour les Mercredis à lire.

Pour mieux mesurer ces volumes, reprenons les chiffres du Syndicat national de l’édition : en 2019, 435 millions de livres avaient été vendus contre 422 millions en 2020.Or, ces éléments concernent la totalité du marché du livre (littérature, bande dessinée, manga, universitaire, scolaire, beaux livres, etc.) : McDo, lui, ne joue que dans la cour du livre jeunesse. Plongeons donc dans les données que GfK (institut de statistiques) a produites cette année : ce segment éditorial a vendu 74,2 millions d’exemplaires entre janvier et octobre 2021, avec une croissance de 16 % en volume — 10 % de plus qu’en 2020.

Donc, en près de cinq mois, McDonald’s serait en mesure d’écouler 10 millions d’ouvrages auprès des enfants de l’Hexagone. Soit, à travers les 1504 établissements de la chaîne, près de 2,4 % du volume total de livres vendus et plus de 13,5 % des ventes globales de livres jeunessse en France. Le tout en moins d’un semestre ! À titre de comparaison, on avance régulièrement (mais sans véritable confirmation) qu’Amazon représenterait 10 % des ventes totales de livres sur le territoire sur une année.

Évidemment, les ouvrages estampillés McDo ne comptent pas dans le marché classique, étant par nature hors commerce. Mais la puissance de frappe — en tout cas revendiquée — de l’enseigne conduira à quelques interrogations, dès lors que ces chiffres seront contrôlés.

