Plus de 71 millions de livres distribués chez McDonald's depuis 2015

Depuis 2015 que McDo substitue, suite aux pressions parentales dans différents pays, des livres aux jouets, la filiale française œuvre de son mieux pour valoriser la lecture. Son opération Mercredis à lire s’inscrivait dans cette lignée : dès septembre 2020, lancement du projet avec un titre de Karine-Marie Amiot et illustré par Gérald Guerlais, Papa Bisous, sorti en 2017 aux Deux coqs d’or, filiale du groupe Hachette Livre.

C’est d’ailleurs ce même groupe qui avait lié un partenariat entre sa maison Hachette Jeunesse et McDo pour la production de séries de livres, toujours distribués dans les enseignes. Alexandre Jardin ouvrit le bal, suivi par la suite de Marc Levy, puis de Katherine Pancol et Eric-Emmanuel Schmitt. Les deux opérateurs s’étaient d’ailleurs partagé un stand sur le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, provoquant quelques éclats de voix.

71 millions de livres en 6 ans

Mais quid alors de ces mercredis de lecture ? Selon un communiqué, ce sont 320.000 albums jeunesse réédités pour l’occasion, en moyenne, chaque mois. Soit, d’après le décompte maison, plus de 2,5 millions de livres non pas offerts, mais plutôt fournis avec les menus achetés.

Toutefois, Xavier Royaux, Senior Vice-Président Marketing, précise que depuis l’engagement en 2015, 71 millions de livres furent distribués. Donc, 71 millions de menus Happy Meal, au moins... Selon les chiffres officiels, 1,9 million de repas sont chaque jours vendus à travers les 1490 établissements de la chaîne.

Et pour consolider les Mercredis, un Comité a été mis en place, composé d’Anna Cabana (journaliste et écrivaine), Marie Drucker (journaliste), Laurence Engel (présidente de La Bibliothèque Nationale de France), Alexandre Jardin (écrivain), Nathalie Le Breton (journaliste), Delphine Menez (libraire et influenceuse littéraire), Régine Hatchondo (présidente du Centre national du livre), Marcel Rufo (pédopsychiatre), Anne-Cécile Sarfati (journaliste) et Domitille Viaud (journaliste).

Deux réunions par an, pour élire 5 ouvrages coups de cœur et 5 suprises, avec une dernière rencontre ce 21 juin à la BnF. « Favoriser la diffusion du livre auprès des plus jeunes, favoriser surtout le goût de la lecture, valoriser la joyeuse force du livre jeunesse : nous y travaillons jour après jour, et il faut diversifier les prescripteurs pour se donner toutes les chances de convaincre les jeunes lecteurs. L’action de McDonald’s France y contribue fortement », indique à ce titre Laurence Engel, Présidente de la Bibliothèque Nationale de France.

Le prochain ouvrage que l’on trouvera à partir du 1er septembre prochain est Cache-Lune, d’Eric Puybaret, publié chez Gautier Languereau.

Timoléon vient d’obtenir son diplômé de Cache-Lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la Lune pour cacher une partie de sa lumière. C’est un travail très important, car les croissants de Lune ainsi formés embellissent le ciel et rythment le temps. Seulement voilà, le jeune garçon a égaré la pilule qui rend léger comme l’air ! Dans ces conditions, comment se rendre sur la Lune pour succéder au vieux Zamoléon qui va se prendre sa retraite ? Aidé de tous ses compagnons, Timoléon a une nuit pour trouver une solution...

« L’enjeu de la lecture est colossal pour réparer notre société. La question de la lecture est centrale si on ne veut pas que la société explose. 20 % de nos enfants ne maîtrisent pas l’écrit à leur entrée au collège. Si nous ne faisons pas de la lecture un combat global, ça ne va pas vraiment s’arranger », souligne Alexandre Jardin.

Force est de croire qu’Emmanuel Macron avait anticipé cela : entre juillet 2021 et 2022, la lecture est consacrée grande cause nationale. On attend simplement de voir quels sont les moyens déployés pour ce faire…

Crédits photo : Dirk Pohlers/ Unsplash ; McDonald's France