Luis Sepúlveda, la voix de “l’immense foule des perdants

Emporté par le coronavirus en avril 2020, Luis Sepúlveda représente bien plus qu’un auteur majeur dans le catalogue de la maison. Avec le recueil et ouvrage collector Raconter, c’est résister, ce sont quatre romans emblématiques de l’écrivain qui sont mis en avant.

« Les Éditions Métailié souhaitent rendre hommage à la vie et à l’œuvre de ce formidable raconteur d’histoires, cet écrivain hors pair aimé et admiré par les lecteurs français », nous indique l’éditeur.

Le roman Le Vieux qui lisait des romans d’amour (plus de 4 millions d’exemplaires vendus en France tous formats confondus) ouvre ce recueil, suivi par Le Monde du bout du monde (aventure sur une mer hantée par les légendes des pirates, des Indiens disparus et des baleines redevenues mythiques), Le Neveu d’Amérique (un voyage du Chili à l’Andalousie, de l’action militante à la prison, en quête des origines de l’auteur) et L’Ombre de ce que nous avons été (histoire du retour hilarant de trois anciens militants de gauche cassés par le coup d’État de Pinochet et l’exil). La traduction de ces différents livres est de François Maspero.

Quatre romans indispensables qui sont une invitation au voyage et une exploration de l’équilibre fragile de la vie et de l’obsession de donner une voix à « l’immense foule des perdants », à tous ceux que l’Histoire a condamnés au silence.

La maison a également ressorti Le Bestiaire, cinq contes délicieux, autant pour les enfants que les adultes. « Luis aimait être au milieu de ses nombreux enfants et petits-enfants aux côtés de sa femme. Il aime s’asseoir autour d’une table avec ses amis et raconter des histoires. Il aime jouer avec son chat », souligne la fondatrice de la maison.

Les contes animaliers de Luis Sepúlveda enfin réunis dans un même volume ! Des contes profonds avec un souffle épique, magnifiés par les superbes illustrations de Joëlle Jolivet. Des aventures pleines d’émotion et de sagesse qui célèbrent des sujets chers à l’auteur : l’amitié, la loyauté, le respect de la nature, les liens entre l’homme et l’animal.

L’Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler (plus de 5 millions d’exemplaires vendus !) ouvre ce recueil et sera suivie par L’Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, L’Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, L’Histoire d’un chien mapuche et L’Histoire d’une baleine blanche. Le Bestiaire incontournable d’un écrivain aimé et admiré par les lecteurs de tous âges. (trad. Anne-Marie Métailié, pour les différentes titres)

Notons également qu’aux éditions Caurette, sort une adaptation pour la première fois d’une des œuvres de Sepúlveda en bande dessinée, réalisée par le dessinateur franco-suisse Cever, sur la traduction d'Anne-Marie Métailié.

« Tombé en amour » pour ce texte comme le dit le dessinateur, il a voulu offrir une incarnation dessinée à l’improbable amitié d’un félin et d’un oiseau, réussissant à merveille à marier l’humour et la fantaisie aux thèmes très actuels de l’environnement, du respect, de la différence et de la solidarité. La poésie et les valeurs universelles de ce qui est autant un conte pour enfants qu’une fable pour adultes font de cette bande dessinée une véritable source d’inspiration.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0