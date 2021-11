Le Bestiaire de Luis Sepulveda, cinq contes pour petits et grands en intégrale

Un chat grand noir et gros élève une jeune mouette avec l’aide des chats du port de Hambourg ; une souris gourmande, volubile et trouillarde aide un vieux chat ; un escargot nommé Rebelle entreprend un grand voyage loin du Pays de la Dent-de-Lion ; un chien appelé Loyal apprend des Indiens Mapuches le respect de la nature ; la baleine blanche, mythique protectrice des eaux de l’île sacrée des Gens de la Mer, nous parle et sa voix nous arrive du fond des temps comme le langage de la mer.

Un grand écrivain généreux nous raconte des aventures pleines d’émotion et de sagesse qui célèbrent les sujets essentiels dans toute vie : l’amitié, le rêve, l’humour, la tendresse, la loyauté, la solidarité, le respect de la nature, les liens entre l’homme et l’animal.

Avec son incomparable talent de conteur, Luis Sepúlveda célèbre la fidélité à l’amitié et le monde des Mapuches et leurs liens avec la nature. À la fois tendres et émouvantes ces récits qui constituent le bestiaire de l’auteur parlent certes d’animaux mais sont profondément humaines. Extraordinaire conteur, Luis Sepúlveda parle avec force de ce qui est vraiment important dans la vie : l’amitié, l’amour, la solidarité, la nature…

Destinées aussi aux enfants, ces fables simples et poétiques se prêtent particulièrement à un passage en livre audio. Et pour cause : la voix chaleureuse et agile de Dominique Pinon a donné vie à chacun des personnages et plonge l’auditeur, petit ou grand, au cœur du récit.

Dossier : Le bestiaire merveilleux de Luis Sepúlveda, changé en audiolivres